China puso en órbita el primer satélite 6G del mundo

Si bien las redes 5G aún están en una fase de expansión y todavía no llegan a muchos países, las grandes potencias mundiales ya trabajan en la conectividad de la próxima generación. Así, China parece haberse adelantado y ya puesto en órbita el primer satélite 6G, como parte de un programa de pruebas que aportaría a las primeras experiencias en torno al futuro de un nuevo sistema de telecomunicaciones.

Actualmente, el desarrollo del 6G está en una fase muy temprana, lo que significa que la tecnología aún no está lista. Al no haber todavía un estándar comercial, su uso y despliegue depende de muchísimos factores. No obstante, uno de los primeros pasos para avanzar en ello es probar la viabilidad de la tecnología en nuevas bandas del espectro.

El lanzamiento del primer satélite 6G se realizó el pasado 6 de noviembre, en Taiyuan, China. Previamente, portavoces del gobierno del gigante asiático señalaron que sus exploraciones en torno a esta tecnología se encuentran en una fase inicial.

La propuesta de 6G china se basa en el uso de radiación submilimétrica, ondas de frecuencias muy altas que se propagan en el rango de los terahercios. Se estima que esto amplificaría hasta en 100 veces la capacidad que hoy alcanzan las redes móviles 5G.

No obstante, queda mucho tiempo para ver el despliegue comercial de la conectividad 6G. Además, no solo China está trabajando en ello, Estados Unidos lo hace por su parte. Asimismo, existe un proyecto 6Genesis también en Finlandia y Samsung y Huawei no se quedan atrás.