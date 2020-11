Luego de algunos meses de espera, finalmente la Predator Triton 500 2020, la nueva laptop ‘gamer’ de la marca Acer, ha llegado al Perú. Este moderno portátil destaca porque posee una serie de características técnicas que la hacen resaltar entre otras de la misma gama.

Tras algunas semanas de prueba, te presentamos esta review donde te detallaremos los aspectos negativos y positivos de este portátil que posee una pantalla de 300 Hz, un procesador de última generación Intel Core i7, una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce de alto rendimiento, entre otras especificaciones técnicas.

DISEÑO

La Predator Triton 500 tiene una pantalla Full HD con tecnología IPS de 15,6 pulgadas con resolución 1.920x1.080. Los bordes que tiene la laptop de Acer son muy delgados, esto con la finalidad de brindar una mejor experiencia al momento de jugar videojuegos, ver videos o simplemente trabajar en el ordenador.

El equipo de Acer tiene un chasis hecho en aluminio y posee un diseño bastante elegante y delgado, cuenta con 17,9 mm, y resulta ser mucho más ligera de lo que aparenta.

En la parte lateral derecha encontramos un disipador de calor de color azul, dos puertos USB 3.1, un puerto mini DisplayPort y un puerto Thunderbolt 3 con el que podremos enviar imágenes hasta en 3 monitores.

El Predator Triton 500 tiene una serie de puertos en su lado derecho e izquierdo. La computadora es bastante versátil. Foto: Daniel Robles

Mientras que en el lado izquierdo podemos notar la presencia de otro disipador de calor, un puerto para la carga del equipo, un puerto Ethernet, un puerto USB 3.1, un HDMI 2.0 y dos puertos jack de 3,5 mm para los audífonos y un micrófono.

Notamos, además que el equipo de Acer tiene un teclado RGB retroiluminado, el cual podrás personalizar con el PredatorSense, un programa incluido en el portátil, con el que además podrás manejar el nivel de velocidad de los ventiladores, hacer overclocking, para llevar al máximo rendimiento el procesador, y ver el nivel de temperatura tanto del CPU como el GPU.

PANTALLA

Como ya mencionamos, la nueva laptop ‘gamer’ de Acer tiene una pantalla Full HD con tecnología IPS de 15,6 pulgadas con resolución 1.920x1.080.

Sin embargo, uno de los atributos más importantes sin duda alguna es la tasa de refresco que posee esta pantalla, la cual tiene 300 Hz, lo que se traduce en una mejor respuesta al momento de ejecutar videojuegos de alto impacto como Metro Exodus, Destiny 2, entre otros.

La pantalla no pierde calidad si la miras desde otro ángulo, por lo que podrás disfrutar de una experiencia inversiva con todas aplicaciones que ejecutes en ella.

La pantalla del Predator Triton 500 tiene 15,6 pulgadas FullHD IPS con resolución 1920x1080. Foto: Daniel Robles

SOFTWARE Y RENDIMIENTO

La Predator Triton 500 de Acer cuenta con un procesador Intel Core i7 de décima generación gaming, 32 GB de RAM, un disco duro en estado sólido de 1 TB y una tarjeta de video dedicada NVIDIA GeForce RTX 2070 Max Q1 de 8 GB. Todas estas características hacen que el portátil brinde una experiencia agradable a los jugadores que la utilicen a diario.

Es importante mencionar que la laptop de Acer tiene el PredatorSense, un programa con el que podrás manejar diversas funciones.

Counter Strike Global Offensive, Destiny 2, Metro Exodus, Call of Duty Warzone, Fortnite, Dota 2, GTA V, League of Legends, Warcraft 2 son algunos de los videojuegos que tienen una legión de seguidores en el mercado gamer, por lo que no dejamos de probarlos en el Predator Triton 500 de Acer y los resultados nos dejaron más que conformes.

BATERÍA

El equipo de Acer cuenta con una batería de cuatro celdas y 5.400 mAh a una potencia de 82 W; sin embargo, debido a que te permitirá ejecutar los videojuegos más potentes que existen, esto repercutirá en el uso de la misma, por lo que si la utilizas sin tenerla conectada a una fuente de energía solo te durará un total de entre dos a tres horas como máximo.

La batería no es el punto fuerte de la Predator Triton 500, por lo que te recomendamos tomar tus precauciones y tener siempre una fuente de energía al lado.

Además, si deseas activar el Modo Turbo del portátil, con el que podrá llevar al máximo el rendimiento del procesador y la tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX que tiene integrada, es necesario mencionar que esta solo funcionará si el equipo tiene más del 30% de batería y si está conectado a una fuente de energía debido a que se requerirá de un mayor funcionamiento de los ventiladores.

El PredatorSense te permitirá tener un mejor control de los procesos de la Triton 500. Podrás manipular los ventiladores y hacer overcloking. Foto: Daniel Robles

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Pese a que la Predator Triton 500 posee una tecnología AeroBlade 3D de cuarta generación, esta resulta insuficiente si utilizas el máximo potencial que tiene el equipo. La máquina es potente, por lo que requiere de una mejor ventilación. Si bien el flujo de aire es constante, el tamaño no le favorece y se impide cumplir al 100% su función.

Además, si aumentamos la potencia de los ventiladores con el PredatorSense, el ruido que emitan los mismos serán insoportables.

Sin embargo, el equipo de Acer es una de las mejores laptops gamers que podrás encontrar en el mercado peruano. Actualmente puede ser adquirida en las tiendas Hiraoka y el precio dependerá del RAM que tenga la máquina, la cual puede ser de 16 GB y 32 GB.