Apple Event: fecha y dónde ver la keynote One More Thing donde se presentarán las nuevas MacBook ARM

Apple tendrá su última cita tecnológica en lo que va del año. La compañía ubicada en Cupertino ya ultima detalles para su Apple Event llamado One More Thing, el cual se transmitirá en vivo vía online. Esta keynote es muy especial, porque la empresa presentará, por fin, las tan esperadas laptop MacBook con procesadores ARM y otras sorpresas, entre las que se menciona una computadora de escritorio.

Noviembre significará el inicio de una nueva etapa para la compañía tecnológica, ya que después de 16 años, Apple hará oficial durante el evento que las nuevas MacBook, e inclusive la próxima iMac y Mac Pro dejarían de usar Intel para que su arquitectura esté basada en ARM.

Fecha y horarios del último Apple Event del año

Agéndalo en tu calendario, o pon tu alarma. La próxima keynote de la gigante tecnológica se llevará a cabo en las próximas horas. La empresa realizará la transmisión de su evento el martes 10 de noviembre en los siguientes horarios:

¿Dónde ver la presentación de las nuevas MacBook ARM que se presentarán el Apple Event?

Debido a la pandemia del coronavirus, Apple optó por realizar sus eventos de manera virtual y la keynote One More Thing donde se presentarán las nuevas MacBook ARM no será la excepción.

El evento se grabará en el Apple Park y se emitirá vía streaming en vivo desde el canal oficial de Apple en YouTube. Además, si cuentas con la app Apple TV en tu iPhone, Mac, iPad y Apple TV también podrás ver en directo la ceremonia. Otra opción también es desde la web de la compañía.

¿Qué presentará Apple en el evento One More Thing?

De acuerdo a los reportes de Mark Gurman, periodista de Bloomberg, asegura desde las redes sociales que Apple mostraría sus nuevas computadoras con chips creados en la misma compañía.

Si bien estas máquinas no mostrarán grandes cambios en el diseño a diferencia de las que ya conocemos, lo importante radicará en el uso de Apple Silicon, la misma que contará con arquitectura ARM, procesador creado por la compañía británica ARM Holdings.

El periodista señala que los modelos de MacBook construidas con procesadores hechos por Apple son: MacBook Air, una MacBook Pro de 13 pulgadas y otra MacBook Pro con pantalla de 16 pulgadas.

Asimismo, ya se habla del desarrollo de una nueva iMac, una Mac Mini, continuando la idea del iPhone 12 Mini, y una Mac Pro, la computadora más potente jamás creada por Apple.