Android: lista de celulares que no podrán navegar en webs seguras en 2021

Una gran sorpresa se llevaron miles de personas en las redes sociales, luego de enterarse que varios teléfonos que funcionan con un sistema operativo inferior a Android Nougat 7.1.1 no podrán visitar gran parte de los sitios webs seguros en 2021. ¿Por qué?

Según detalla Android Police, un portal especializado en tecnología, todo comenzó cuando la organización Let’s Encrypt (asociada a Mozilla) reveló que su asociación con la autoridad certificadora IdenTrust vencería el 1 de septiembre del próximo año.

“Cierto software que no se ha actualizado desde 2016 todavía no confía en nuestro certificado raíz, esto incluye versiones de Android anteriores a la 7.1.1. Eso significa que esas versiones ya no confiarán en los certificados emitidos por Let’s Encrypt”, señalan.

¿Cómo afectaría al usuario? Debido a que un tercio de las páginas web dependen de los certificados de esta organización, las personas que posean un smartphone que ejecute un software antiguo no podrán ingresar a estos portales.

¿Cuáles son los principales equipos afectados? De acuerdo a MDZ Online, varios teléfonos serían los perjudicados. Así que, en caso tengas alguno de los siguientes, lo mejor será renovar por uno más actual:

Sony Xperia Z3

Sony Xperia XA

Samsung Galaxy S7, S6, S5 y J5

Samsung Galaxy Note 5

Huawei Mate 8

LG G4 BEAT

Lenovo Moto G⁴

LG G5

Huawei P8

Huawei G7

Nexus 5, 6 y 7

¿Habría otra solución? Si tienes alguno de los smartphones Android mencionados anteriormente, también podrías instalar el navegador Mozilla en tu equipo, ya que cuenta con su propio almacén de certificados, entre los que incluye el Let’s Encrypt. Sin embargo, expertos recomiendan renovar.