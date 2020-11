El Galaxy Note 20 Ultra 5G arribó en nuestro país hace poco menos de dos meses y es la apuesta de Samsung para la gama alta. Es un teléfono que ofrece de todo, con gran potencial para ser explotado en el campo de la productividad y fotografía. No obstante, no podíamos esperar menos de él, considerando su precio: más de 4.000 soles en el mercado peruano. ¿Lo justifica? Eso lo decides tú.

Diseño

Sin duda, este es uno de los apartados más atractivos del Galaxy Note 20 Ultra. Conservando una estética elegante, el teléfono luce esquinas cuadradas, biseles mínimos y una cubierta trasera de vidrio en acabado mate, la cual no solo brinda un aspecto fascinante, sino que hace menos visible el rastro de las huellas dactilares y la suciedad.

Diseño en color Mystic Bronze. Foto: Carol Larrain

Mi unidad de revisión fue en color Mystic Bronze, que es el tono icónico de esta serie y, de paso, el más cautivador. Su cuerpo metálico ofrece resistencia al agua IP68 y, tanto la parte delantera como trasera, están protegidas por el nuevo Corning Gorilla Glass Victus, que promete soportar caídas de hasta 2 metros y ser más resistente a los arañazos.

Algo que caracteriza fuertemente a la línea Galaxy Note es su tamaño y este modelo es el más grande creado por Samsung. De largo, el teléfono mide más de 16 centímetros (164,8 mm); sin embargo, en mi experiencia de uso, me resultó ligero y cómodo de utilizar. Me acostumbré bastante rápido a sus grandes dimensiones, por lo que no fue un problema manipularlo en el día a día.

Los controles del volumen y el botón de encendido están ubicados en buena posición y resulta sencillo utilizarlos. Lo que sí puede dar algunos inconvenientes, según con qué mano escribas, es la posición del compartimento donde se guarda el S Pen, que está situado al lado izquierdo. Asimismo, a la hora de usar el celular en horizontal, también hay que tener cuidado de tapar los altavoces inferiores.

Audífonos con tecnología AKG. Foto: Carol Larrain

Pantalla

El Galaxy Note 20 Ultra posee una pantalla Edge Dynamic AMOLED de 6,9 pulgadas y resolución Quad HD+ (3.088 x 1.440 píxeles). Su tamaño y calidad de imagen la hacen ideal para disfrutar a gusto de contenido multimedia. Tanto en interiores como exteriores, resultó clara y nítida, con un buen nivel de brillo máximo. No obstante, no es de las más luminosas que existen en el mercado.

Pantalla curvada Dynamic AMOLED de 6,9 pulgadas y resolución Quad HD+. Foto: Carol Larrain

Es compatible con HDR10+ y ofrece una frecuencia de actualización de hasta 120Hz, aunque este modo no se mantiene fijo, sino que se adapta automáticamente según con lo que se muestra en pantalla, lo que permite aprovecharlo solo cuando es necesario y ayuda a ahorrar batería. También hay la opción de elegir una tasa de refresco estándar de 60Hz.

Opciones de pantalla Adaptativa (hasta 120Hz) y pantalla Estándar (60Hz). Foto: Carol Larrain

Al ser un panel OLED, podemos acceder a la función de Always On Display, que permite mostrar en la pantalla de reposo varios elementos, como el reloj, la fecha, eventos del calendario, imágenes de la galería, emojis, GIF o el reproductor de música. Por otro lado, para sacarle provecho a su diseño curvado, el móvil tiene la opción para personalizar las notificaciones con ‘Iluminación Edge’.

Pese a que el estilo ‘Edge’ de la pantalla es distintivo de los Galaxy Note y le aporta una apariencia interesante, no es funcional. La curvatura provoca toques falsos, especialmente cuando se está acostado, ya que apoyar o rozar la palma de la mano con la que sujetas el teléfono puede ocasionar que presiones enter y envíes un mensaje anticipadamente o actives aplicaciones y funciones sin querer.

Rendimiento

La potencia interna del Galaxy Note 20 Ultra está impulsada por el procesador Exynos 990, junto a 12 GB de memoria RAM, suficiente para brindar un rendimiento muy rápido y ágil. Desde la ejecución de operaciones multitarea hasta en videojuegos, su desempeño es destacado. Además, cuenta con 256 GB de almacenamiento, que se puede ampliar hasta 1TB con tarjeta microSD.

Como sistema operativo, ejecuta Android 10 bajo la interfaz de usuario One UI 2.5, la cual proporciona una variedad de opciones de personalización. Con respecto al sonido, el smartphone incluye audífonos sintonizados por AKG y altavoces estéreo con tecnología Dolby Atmos, que resultaron potentes y con una buena calidad de audio.

En el apartado de la autenticación biométrica, el teléfono cuenta con reconocimiento facial y lector ultrasónico de huellas dactilares debajo de la pantalla, aunque este último no es tan rápido como cabría esperar y a veces presenta errores de escaneo. En cuanto a la conectividad, el equipo llega con soporte para tecnología 5G, Bluetooth 5.0 y NFC.

El rendimiento de Galaxy Note 20 Ultra está respaldado por el procesador Exynos 990. Foto: Carol Larrain

Batería

El Galaxy Note 20 Ultra integra una batería de 4.500 mAh, la cual admite carga rápida por cable de 25W y carga inalámbrica de 10W. Además, tiene soporte para carga inalámbrica inversa (Wireless PowerShare), así puede proporcionar energía a otros dispositivos, como audífonos o teléfonos, con solo colocarlos encima la carcasa trasera.

Sobre la autonomía, en condiciones normales de uso y sin demandarle mucho, la batería del smartphone puede llegar hasta el final del día. No obstante, esperaba una mayor duración tratándose del buque insignia de Samsung. En situaciones de alta exigencia, como pasar varias horas jugando o viendo videos, la energía se agota relativamente rápido.

Cámaras

Este es uno aspectos más destacados del Galaxy Note 20 Ultra. En el frontal, cuenta con una cámara selfie de 10 MP (ƒ/2.2) alojada en un agujero al centro de la pantalla. En la parte trasera, incluye un sistema de triple cámara compuesta por un lente principal de 108 MP (ƒ/1.8), un ultra gran anular de 12 MP (ƒ/2.2) y un teleobjetivo de 12 MP (ƒ/3.0) con zoom óptico de 5x y zoom digital de hasta 50x.

Sistema de triple cámara trasera del Galaxy Note 20 Ultra. Foto: Carol Larrain

Todo este set está asistido por un sensor láser de enfoque automático y un flash LED. Aparte de la excelente resolución de las fotografías y su buen desempeño en diferentes escenarios, la característica que más me dejó sorprendida fue su estabilización óptica de imagen (OIS) al momento de grabar videos, ya que el movimiento reflejado en las tomas fue suave, casi sin vibraciones molestas.

Tiene un modo de video Pro, que es exclusivo de este modelo, y está lleno de configuraciones de nivel profesional. También posee soporte para grabar video en resolución 8K a 24 fps y en 4K UHD a 60 fps, tecnología HDR10+, micrófono direccional, cámara lenta, cámara súper lenta, hiperlapso, macro y panorámicas. En el siguiente video, explico a detalle todas las opciones de la cámara.

S Pen

En esta nueva generación, Samsung ha reducido la latencia del lápiz óptico a menos de 9 milisegundos. ¿El resultado? El S Pen escribe sobre la pantalla notablemente más rápido, dando la misma sensación de cuando se hace en papel. Esta experiencia se eleva al siguiente nivel al complementarse con las herramientas que ofrece la aplicación Samsung Notes.

Es una app bastante completa, cuenta con varios estilos de lápiz y plumones, una opción para enderezar lo que hemos redactado, un panel de escritura fácil, la posibilidad de convertir la escritura a mano en texto y una función que transforma en figuras geométricas perfectas cada elemento que se dibuje. Y, como novedad de este año, Samsung Notes permite escribir directamente en archivos PDF.

Menú dedicado a las funciones del S Pen. Foto: Carol Larrain

Si se saca el lápiz óptico con la pantalla apagada, se activa la opción para tomar notas rápidas sin necesidad de desbloquear el teléfono. Por otro lado, si se retira con la pantalla encendida, se abre automáticamente su propio menú de utilidades, que incluye las opciones para crear notas, realizar una selección inteligente, diseñar mensajes animados, dibujar con RA y traducir texto.

Se pueden tomar notas con la pantalla apagada. Foto: Carol Larrain

Entre otras funcionalidades que ofrece el S Pen están los famosos gestos aéreos, que permite realizar diferentes acciones en el smartphone sin tocar la pantalla. En total, hay cinco opciones personalizables. Además, sirve como un mando a distancia para controlar la aplicación de la cámara. Por último, llega en color Mystic Bronze, brinda hasta 24 horas de autonomía y posee resistencia IP68.

El S Pen se conecta al teléfono por medio de Bluetooth. Foto: Carol Larrain

Funciones extra

Samsung DeX

Con esta nueva herramienta de Samsung, podemos conectar el Galaxy Note 20 Ultra a la computadora o a un televisor inteligente para obtener una “vista de escritorio” de la interfaz del teléfono. Ambos dispositivos se enlazan a través de la misma red Wi-Fi y permite ejecutar todas las aplicaciones del sistema, transferir archivos y hasta abrir juegos.

Soporte de Samsung DeX. Foto: Carol Larrain

Aplicación Tu Teléfono

Esta aplicación, propiedad de Microsoft, también sirve para sincronizar el teléfono con la PC, pero tiene la particularidad de que permite realizar / recibir llamadas, mensajes y notificaciones. Además, brinda acceso directo a las fotografías, videos y archivos almacenados en el celular, así como la opción de duplicar pantalla para controlar las aplicaciones y toda la interfaz.

Compatibilidad nativa con la aplicación Tu Teléfono de Microsoft. Foto: Carol Larrain

Zona de Realidad Aumentada

El Galaxy Note 20 Ultra está repleto de funciones impulsadas por Realidad Aumentada, pero destaca el apartado Zona de Realidad Aumentada, al cual se puede acceder desde el menú principal o desde la cámara. Desde aquí podemos crear emojis personalizados de nosotros o de otras personas y usarlos en videos, fotos, stickers y más.

Veredicto

Lo bueno Lo malo - Diseño elegante.

- Tamaño de la pantalla.

- Desempeño y calidad del sistema fotográfico.

- Rendimiento del software.

- Versatilidad del S Pen.

- Soporte para carga inalámbrica y carga inversa.

- Resistencia al agua IP68. - Pantalla Edge provoca toques falsos.

- Lentitud del sensor de huellas.

- Precio.

Unboxing del Galaxy Note 20 Ultra 5G