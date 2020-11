WhatsApp: el “modo vacaciones” permitirá desconectarte completamente de la app

Podría resultar muy útil. Si bien WhatsApp es la aplicación con mayor éxito en el ámbito de la mensajería instantánea, su importancia ha escalado tanto en la sociedad que para muchos es muy difícil desconectarse del mismo.

Para ello, sus desarrolladores han estado activos buscando nuevas formas y opciones que permiten a los usuarios de WhatsApp mantenerse un poco al margen de los chats en cuanto lo deseen, prueba de ello ha sido la novedosa función de silenciar grupos y conversaciones para siempre.

Sin embargo, según WABetaInfo, los esfuerzos apenas estarían comenzando, pues acaba de llegar un nuevo modo a la beta de Android, que pretende extender aun más las posibilidades para cuando queramos estar desconectados.

Se trata del “modo vacaciones” o “vacation mode”, como se muestra en las imágenes filtradas. Es un nuevo apartado que WhatsApp anda probando y que permite silenciar todo tipo de conversaciones agregadas a una lista.

Este modo de WhatsApp permite que seleccionemos conversaciones (personales o grupales) a gusto, y colocarlas en un apartado diferente que marca “move chats you want to keep muted here”, es decir, de las que no queramos recibir ni notificaciones ni avisos de ningún tipo.

La dinámica permite que no tengamos las conversaciones elegidas a la vista, y que tengamos que ingresar a dicho apartado en caso queramos responder o revisar los mensajes en ella. Una forma fácil pero efectiva de mantenernos lejos de la tentación a contestar.

Por el momento, no hay fecha certera para saber cuándo llegará esta característica a la versión oficial; sin embargo, muchos usuarios ya lo utilizan para racionalizar el uso de la app y solo mantener activas las conversaciones importantes.