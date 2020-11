Windows 10: ¿cómo ocultar la marca de agua de Activar Windows?

Windows 10 es el sistema operativo más usado en el mundo y esa es, probablemente, la razón por la que muchos usuarios estamos acostumbrados a sus notificaciones y avisos. Pero hay algunos que no dejan de ser molestos como la marca de agua que aparece para recordarnos que debemos activar nuestra copia en todo momento.

El mensaje es inofensivo: "Activar Windows. Ve a Configuración para activar Windows”. Este, sin embargo, se vuelve tedioso cuando no desaparece bajo ninguna circunstancia, incluso cuando estás disfrutando de un videojuego o viendo una película a pantalla completa.

Uno de los métodos más efectivos es activando una copia de Windows 10. Es decir, acatando la indulgencia del sistema operativo, el mismo que no siempre se realiza de forma inmediata. Por eso, muchos usuarios prefieren esperar una buena oferta para comprar una clave de licencia o disciernen en si vale la pena adquirir un OEM.

También existe otro truco, aunque este no activará ninguna licencia de Windows en tu PC o laptop, por lo que aún no podrás realizar cierta acciones como cambiar el fondo del escritorio, dejar de recibir notificaciones para actualizarlo, etc.

Windows 10: cómo ocultar el aviso de Activar Windows

Hasta que puedas adquirir una licencia, puedes realizar estos pasos. La única advertencia es que se requiere alterar algunas entradas del registro de Windows 10, por lo que es recomendable hacer una copia de seguridad de la misma antes, por si algo sale mal.

- Para realizar la copia de seguridad, ve al registro de Windows con la tecla Win + R y luego escribe “regedit” en la herramienta de Ejecutar.

- Una vez en el Editor de Registro, ve al menú Archivo y usa la función Exportar para guardar una copia de seguridad en donde desees.

Para quitar la marca de agua de ‘Activar Windows’, haz lo siguiente: