Apple: los nuevos iMac y Mac Pro llegarían en 2021 con procesador ARM y GPU hecha en casa [VIDEO]

Los reportes alrededor de las nuevas computadoras que Apple presentará en un evento ya confirmado para este 10 de noviembre, apuntan nuevos modelos para sus líneas portátiles, Macbook, y hasta de escritorio, con un nuevo iMac y Mac Pro que llegarían por fin con los procesadores ARM hechos en Cupertino.

El reporte llegó de manos de Mark Gurman, reportero del portal Bloomberg, quien en redes sociales aseguró que Apple revelaría sus primeras computadoras con sus propios chips la segunda semana de noviembre, lo que iniciaría el desarme de su relación de 15 años con Intel, que proveyó las CPU para las Mac desde 2006.

Los modelos a presentarse no mostrarían cambios radicales en cuanto a diseño. Lo sustancial sería el uso de Apple Silicon, con arquitectura ARM, la cual fue creada por una compañía británica (ARM Holdings) que está en proceso de ser adquirida por NVIDIA.

Gurman señaló que los modelos de MacBook con procesadores hechos por Apple son una nueva MacBook Air, una MacBook Pro de 13 pulgadas y una MacBook Pro de 16 pulgadas. Además, señaló que ya hay desarrollo para una nueva iMac, una Mac Mini y hasta una Mac Pro, la computadora de mayor gama hecha por la manzana, todos con silicio fabricado en Cupertino.

¿Por qué es tan crucial que Apple desarrolle su propio CPU?

Desde 2006, todas la computadoras de Apple llevaron procesadores Intel con arquitectura x86, la misma que muchas otras laptops en el mercado. Esto hizo posible herramientas como Boot Camp y que podamos instalar Windows o hasta Linux en una MacBook o una iMac.

Con el cambio de arquitectura por una basada en ARM, la cual se usa desde hace mucho en dispositivos como smartphones y tablets, se espera que el ecosistema de Apple sea mucho más integrado entre todos sus productos: iPhones, iPads y Macs tendrían todos el mismo tipo de CPUs.

Según Gurman, todos los modelos mencionados (las 3 MacBooks, Mac Pro, iMac y Mac Mini) tendrán procesadores ARM, además de una GPU y procesador de aprendizaje automático diseñados por Apple. Todos serían variantes del chip A14 Bionic que actualmente presentan los iPhone 12 y iPad Air 14.

¿Serán las nuevas computadoras ARM de Apple menos poderosas?

La pregunta es difícil de responder en estos momentos. Si bien las pruebas hechas en el iPhone 12 y iPad Air 14 señalan un gran incremento con respecto a dispositivos móviles de generaciones pasadas, el resultado en rendimiento con una computadora de escritorio podría variar.

Un reporte de The Verge recuerda que el chip ARM de gama baja, A12Z Bionic de Apple, puede soportar diversidad de aplicaciones poderosas como: Microsoft Office, Adobe Photoshop, Lightroom, streaming a 4K de en Final Cut Pro, rotación en una piedra con fotorealismo en Cinema 4D, rotación en una escena de 6 millones de polígonos en Autodesk Maya (con texturas y sombreadores encima), renderizar efectos en el motor de juego Unity, ejecución fluida de Shadow of the Tomb Raider y Dirt: Rally (con los gráficos más bajos).

La transición de Apple de procesadores Intel (x86) hacia los ARM tomará menos de dos años según anunciaron hace unos meses.