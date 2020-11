Apple actualiza su lista de iPhone vintage que pronto podrían quedar obsoletos

Apple acaba de actualizar su lista de iPhone vintage, es decir, teléfonos que fueron lanzados hace algunos años y que, en un futuro no muy lejano, podrían volverse obsoletos para la compañía de la manzana.

Quizás no lo sepas, pero los de Cupertino ponen sus dispositivos antiguos en dos categorías: vintage y obsoleto. No solo podemos encontrar teléfonos, sino también otros productos como iPods, Macbooks, etc.

Los equipos vintage se caracterizan porque se dejaron de vender hace algunos años (más de cinco y menos de siete). Sin embargo, todavía pueden llevarse a reparar a una tienda oficial de Apple.

Los obsoletos, por su parte, son dispositivos que ya no se venden hace más de siete años. Estos productos creados por la manzana ya no cuentan con soporte técnico oficial y tampoco hay piezas para ellos.

Según detalla Computer Hoy, la página oficial de Apple acaba de actualizar su lista de productos vintage y obsoletos. Lo que más llamó la atención fue que añadieron un celular que lanzaron en 2013, hace 7 años.

De acuerdo a la publicación, la empresa fundada por Steve Jobs incluyó al iPhone 5C en la lista de celulares vintage, es decir, todavía podrás llevarlo a reparar, pero es solo cuestión de tiempo para que pase a ser obsoleto.

iPhone vintage

1. iPhone 4 (8 GB)

2. iPhone 4 CDMA (8 GB)

3. iPhone 4S

4. iPhone 4S (8 GB)

5. iPhone 5

6. iPhone 5C

iPhone obsoletos

1. iPhone

2. iPhone 3G (China mainland) 8GB

3. iPhone 3G 8GB, 16GB

4. iPhone 3GS (China mainland) 16GB, 32GB

5. iPhone 3GS (8GB)

6. iPhone 3GS 16GB, 32GB

7. iPhone 4 CDMA

8. iPhone 4 CDMA (8GB)

9. iPhone 4 16GB, 32GB