Galaxy S20 Fan Edition 5G: probamos el nuevo smartphone lanzado por Samsung y esto opinamos

El Samsung Galaxy S20 Fan Edition ya se encuentra disponible en Perú y en el siguiente review podrás conocer nuestra opinión sobre este smartphone que viene en dos modelos: una versión 5G (la que hemos probado) y la 4G (que se vende en nuestro país).

Ambos tienen las mismas especificaciones técnicas, la principal diferencia la encontramos en el procesador. El modelo 5G posee un Qualcomm Snapdragon 865, mientras que la otra versión tiene un Exynos 990. ¿Qué tan bueno es el equipo?

Tuve la suerte de que, antes del estado de emergencia, pudiera probar el Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (su versión más potente y premium), por lo que podremos comparar las principales diferencias que hay entre ambos terminales.

DISEÑO

A diferencia de su hermano mayor que está hecho de vidrio y aluminio, el S20 Fan Edition tiene un cuerpo de plástico. Me gusta mucho su acabado, es agradable al tacto y no suele mancharse con facilidad por las huellas digitales.

Lo que no fue de mi agrado es su color azul (Cloud Navy), ya que lo veía bastante opaco y sin vida. Sin embargo, el smartphone viene en otros tonos más llamativos que se ven mucho mejor como rojo, menta y lavanda.

El S20 Fan Edition posee una gran pantalla con bordes planos. Personalmente, prefiero los bordes curvos que tiene el S20 Ultra 5G, aunque sé que esta característica suele ser exclusiva de los teléfonos premium de gama alta.

En la parte superior de la pantalla veremos un agujero donde está la cámara frontal. Si estás acostumbrado a los celulares con notch, te resultará llamativo ver dicho orificio, pero te llegas a acostumbrar conforme pasen los días.

La triple cámara principal, por su parte, descansa sobre un módulo rectangular ubicado en la parte trasera. Me ha gustado mucho su diseño, debido a que el módulo no es tan ancho y no sobresale mucho.

Gracias a su doble altavoz, el sonido que emite el Galaxy S20 Fan Edition es potente y claro. Lo que si noté, al probar el equipo con videojuegos, es que si sostenemos el celular con ambas manos, debemos tener cuidado de no tapar los parlantes.

La ubicación de los botones laterales me parece perfecta, no están ni muy arriba, ni muy abajo, aunque hubiera preferido que el botón para activar Bixby, el asistente virtual creado por Samsung, venga desactivado.

Me explico, si deseo apagar un teléfono presiono el botón de 'encendido/apagado’ durante unos segundos. En el S20 Fan Edition debo pulsar dos botones (también el de bajar volumen), ya que sino abriremos Bixby.

PANTALLA

Uno de los principales atractivos del nuevo smartphone de Samsung es su pantalla Infinity-O de 6′5 pulgadas con resolución FullHD+ (1.080x2.400 pixeles), una tasa de refresco de hasta 120Hz y que ocupa el 90% del frontal.

El dispositivo cuenta con un sistema de brillo automático que aumenta o reduce el brillo de la pantalla, dependiendo de la cantidad de luz que hay en el ambiente. Esto es de mucha utilidad si deseamos ahorrar batería.

Tuvimos la oportunidad de probar la pantalla del Galaxy S20 Fan Edition en ambientes cerrados y quedamos muy conformes. Si eres fan de Netflix, YouTube u otro servicio de películas o series verás que la experiencia visual es bastante placentera.

Con los videojuegos tuvimos una experiencia similar. Instalamos varios títulos como Asphalt 9, Mortal Kombat, Injustice, Pokémon GO, Fortnite, entre otros y en todo momento gozamos de imágenes fluidas y detalladas, con colores bastante vivos.

Me hubiera gustado probar la pantalla en exteriores y con una luz solar intensa; sin embargo, preferí no hacerlo por la pandemia. Lo que si pude notar es que no sufrirás con las pantallas oscuras, un problema que tienen muchos teléfonos.

SISTEMA OPERATIVO Y RENDIMIENTO

El Galaxy S20 Fan Edition viene con el sistema operativo Android 10 y la capa de personalización One UI 2.5. Como ya mencioné, hay dos modelos que se diferencian por el procesador. La versión 5G viene con Qualcomm Snapdragon 865, mientras que la 4G posee un Exynos 990.

El smartphone que estuve probando fue el modelo 5G; sin embargo, el que se venderá en Perú será la versión 4G. La verdad es que ambos procesadores son muy potentes y la mayoría de usuarios ni siquiera notaría las diferencias que son mínimas.

Para poner a prueba el rendimiento del equipo, que cuenta con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno, instalamos varias aplicaciones y juegos pesados y quedamos conformes, ya que nunca hubo ‘lageos'.

Pese a que incluso usamos aplicaciones pesadas de forma simultánea, el funcionamiento del equipo nunca se ralentizó. Lo mismo con las redes sociales más populares (Facebook, Instagram, WhatsApp y TikTok), ninguna presentó problemas.

SEGURIDAD

El equipo cuenta con con dos importantes herramientas que protegerán nuestra información personal: el reconocimiento facial y el lector de huellas que podemos encontrar en la parte inferior de la pantalla.

Tuve la oportunidad de probar ambos y quedé bastante satisfecho. El reconocimiento facial, por ejemplo, es uno de los puntos fuertes del Galaxy S20 Fan Edition, ya que incluso en ambientes oscuros reconocerá tu rostro.

El sensor de huella digital, por su parte, cumple con su cometido, aunque si tenemos las manos mojadas no reconocerá nuestro dedo, algo curioso, ya que el equipo cuenta con certificación IP68, es decir, puede ser sumergido hasta un metro durante un máximo de 30 minutos.

Así que de preferencia ten tus manos muy limpias y secas, ya que el teléfono se puede bloquear por 30 segundos en caso el sensor de huellas digitales no reconozca tu dedo luego de varios intentos. Por eso, recomiendo usar el reconocimiento facial que es excelente.

BATERÍA

La autonomía es muy importante para los usuarios, ya que a muchos (me incluyo) no nos gusta que nuestro equipo se quede sin batería luego de algunas horas de uso continuo. Por fortuna, este equipo es muy bueno en este aspecto.

Gracias a su batería de 4500 mAh, podemos usar el S20 Fan Edition durante casi un día. En mi experiencia comencé a usar el equipo alrededor de las 7:00 a.m, y no ha sido necesario cargarlo, sino hasta las 10:00 pm, aproximadamente.

En caso te quedes sin batería o creas que no será suficiente y es mejor estar prevenido, debes saber que el teléfono viene con un cargador de carga rápida de 15W que, en alrededor de hora y media, carga al 100% un equipo sin energía.

CÁMARAS

El dispositivo cuenta con una triple cámara trasera que descansa sobre un módulo rectangular. Tenemos un sensor principal de 12MP (f2.2), un ultra gran angular de 12MP (f1.8) y un teleobjetivo de 8MP (f2.4) con 3x de zoom óptico y 30x de zoom espacial.

La cámara frontal, por su parte, es de 32 megapíxeles con tecnología tetra-binning, es decir, que combina 4 píxeles en 1, lo que garantiza selfie de excelente calidad, incluso en ambientes con poca iluminación.

Me hubiera encantado probar las cámaras en exteriores, como suelo hacerlo, pero preferí optar por algunas pruebas caseras. Las imágenes son evidencia de la calidad de las fotografías a la que Samsung nos tiene acostumbrados con sus equipos.

Probando la cámara frontal del Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G pic.twitter.com/nSajLM3OQW — Juan López (@jlopezc2010) November 3, 2020

Fotografía con y sin efecto bokeh pic.twitter.com/jIoAhcfl04 — Juan López (@jlopezc2010) November 3, 2020

Lo que si me pareció interesante es que cuenta con una función llamada Zona AR que te permite hacer todo tipo de cosas divertidas como crear un emoji animado basándose en tu rostro, el cual podrás personalizar y compartir con tus amigos.

El Samsung Galaxy S20 Fan Edition te permite crear un emoji animado que puedes personalizar y enviar a tus contactos. pic.twitter.com/E3F8pHaH0f — Juan López (@jlopezc2010) November 3, 2020

De igual manera, podemos utilizar algunas máscaras predeterminadas que vienen predeterminadas, incluso el equipo te permite descargar otras adicionales como una donde podremos usar a los personajes de Disney.

El modo 'Cámara AR Emoji' cuenta con varias máscaras predeterminadas que puedes emplear. pic.twitter.com/uageuJvx09 — Juan López (@jlopezc2010) November 3, 2020

Los distintos personajes animados del S20 Fan Edition pueden 'saltar' a la vida real para que juegues con ellos. pic.twitter.com/jSaAQjUAS4 — Juan López (@jlopezc2010) November 3, 2020

