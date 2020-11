WhatsApp anuncia la llegada de mensajes temporales que se ‘autodestruirán’

La aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el mundo, WhatsApp, acaba de anunciar la llegada de los mensajes temporales (Disappearing Messages) que, a diferencia de los tradicionales, se autodestruirán luego de siete días.

A través de su página web, los desarrolladores indicaron que los usuarios podrán activar o desactivar esta nueva función a voluntad. Sin embargo, en los chats grupales, su habilitación dependerá únicamente de los administradores.

Asimismo, los creadores de WhatsApp señalaron que, en caso una persona cite un mensaje temporal, este no desaparecerá de la conversación, sea individual o grupal. ¿Qué sucede si el destinatario no revisa la aplicación?

En caso hayas enviado un mensaje temporal a un amigo y este no se haya conectado en una semana, lastimosamente no podrá verlo, ya que pasará a borrarse. Aunque podría apreciarlo en las notificaciones, siempre y cuando no las haya quitado.

Ten en cuenta las siguientes recomendaciones

Los mismos desarrolladores brindaron algunos tips para los usuarios que piensan utilizar esta nueva función. La primera es que los utilices con personas de confianza, ya que ellos pueden conservar el mensaje temporal de varias maneras.

Haciendo una captura de pantalla, copiando y guardando el contenido antes de que se borre o tomando una foto de la conversación con otro celular, son algunas de las formas de guardar un mensaje temporal, señala WhatsApp.

Por el momento, los mensajes que se autodestruyen aún no pueden usarse; sin embargo, en los próximos días, es muy probable que WhatsApp libere la actualización para dispositivos Android y iPhone.