WhatsApp Web: ¿cómo agregar las reacciones de Facebook en tus chats? [VIDEO]

Asombroso. Los diversos trucos de WhatsApp no se limitan a sus versiones de Android o iPhone. La herramienta para abrir los chats a través de una computadora, conocida como WhatsApp Web, también tiene lo suyo y una de sus ventajas es que podemos agregar las reacciones de Facebook para cada mensaje a través de ella. ¿Quieres saber cómo? Te contamos todos los pasos.

Esta opción no recae en alguna funcionalidad nativa, sino en una extensión de terceros que se agrega fácilmente desde algún navegador como Chrome, Edge, Brave o cualquier otro que esté basado en Chromium.

Con esto, se demuestra, una vez más, cuánto viene creciendo WhatsApp Web en funciones. La herramienta recibirá también pronto las videollamadas y llamadas por medio de su aplicación para Windows 10 y MacOS, aunque no hay fecha definida aún.

Cómo agregar reacciones de Facebook a WhatsApp Web

¿Quieres saber cómo agregar las reacciones me gusta, me encanta, me importa, me divierte, me asombra, me entristece y me enfurece a cualquier mensaje de WhatsApp Web? Sigue estos pasos y los tendrás en poco tiempo.

Para este ejemplo, utilizaremos Google Chrome, pero recuerda que puedes acceder a los plugins de este navegador en otros, como Microsoft Edge, al activar los permisos correspondientes.

WA Web Plus for WhatsApp En Google Chrome, dirígete a este enlace para instalar Acepta los permisos correspondientes Abre WhatsApp Web en una pestaña nueva Cuando lo hagas, en el apartado de extensiones de Google Chrome (al lado de la barra de direcciones URL) verás un pequeño ícono verde con un símbolo ‘+’ dentro de un círculo. Púlsalo. Aparecerá un nuevo menú con una lista de opciones. Busca la que se llama Enable Facebook reactions y actívala Ve a cualquier chat y coloca el mouse, sobre cualquier mensaje Listo, verás que las reacciones de Facebook aparecen en un menú flotante.

Por último, debemos advertirte que se trata de algo meramente estético, ya que solo podrás observar las reacciones desde tu sesión en WhatsApp Web. El contacto del chat en el que lo realizas no verá cambio alguno.