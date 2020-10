Huawei Watch Fit: un reloj que invita a mantenerse activo en la nueva normalidad [VIDEO]

Huawei dice presente en el mercado de los smartwatch con su más reciente lanzamiento. La conocida marca china presentó en Perú y otras partes del mundo el reloj inteligente Huawei Watch Fit y aquí te compartimos las conclusiones.

Debes saber que este wareable ya está disponible en las tiendas locales al precio de 399 soles en las presentaciones negro grafito, naranja melón, verde menta y rosado cereza. Además, es compatible con dispositivos móviles Huawei, iPhone y otros equipos Android.

Especificaciones del Huawei Watch Fit

Pantalla táctil AMOLED de 1,64 pulgadas

Sensor óptico de frecuencia cardiaca

Sensor capacitivo

Sensor de luz ambiental

GPS

Memoria de 4GB

Botón en la parte lateral derecha

Puerto de carga magnética

Bluetooth 2,4 GHz

Comodidad y peso

El Huawei Watch Fit en mi muñeca derecha es un reloj muy cómodo El dispositivo pesa menos de 25 gramos y gracias a ello da la sensación que no lo llevas puesto.

Diseño

El diseño del smartwatch de Huawei va más allá de lo convencional. Si bien este dispositivo está más relacionado con que la persona se mantenga en constante movimiento, el hecho de que tenga una pantalla rectangular le da un toque más serio al dispositivo, por lo que puedes combinarlo con cualquier estilo.

Al contar con una pantalla de 6,24 pulgadas, Huawei ha realizado una buena distribución de los gadgets que se muestran en el panel principal, ya que estos cuenta con un tamaño considerable tanto en lo visual como al momento de acceder a ellos.

Conectividad

Para que el dispositivo pueda funcionar, lo primero fue descargar desde el Play Store la app Huawei Health y activar el bluetooth para que reconozca el smartwatch.

Al vincular el Huawei Watch Fit con el celular, debo decir que el wareable funciona bien, inclusive llegan las notificaciones de llamadas, mensajes de Facebook, WhatsApp, Twitter y YouTube segundos antes de que estas aparezcan en mi smartphone. Además de un GPS que permite compartir mi ubicación en tiempo real.

Mientras tengamos la Huawei Health en segundo plano, es posible controlar el volumen de la canción, también detenerla, poner play, adelantar o retroceder a algún video. Esta interacción entre ambos equipos es bastante interesante, sobre todo cuando se está haciendo ejercicios o al momento de pasar por algún lugar peligroso.

Reproduciendo un video de youtube desde el Huawei Watch Fit pic.twitter.com/9lyoePqClN — José Jesús Santana (@Santana9311) October 31, 2020

Funciones

El Huawei Watch Fit cuenta con 17 funciones en total y algunas son más interesantes que las otras. Entre las que más destacan, encontramos el sensor de oxígeno que hay en la sangre, medición del ritmo cardiaco, calidad del sueño, nivel de estrés y registro de actividad, los cuales están activos todo el tiempo que llevemos el dispositivo en la muñeca.

La existencia de un sensor capaz de medir la cantidad de oxígeno que tenemos en la sangre es bastante importante en tiempos de COVID-19. Para activarlo debemos poner la muñeca donde llevamos el reloj a la altura de nuestro rostro y no movernos para que inicie el análisis.

Este test demora entre 30 a 45 segundos y muchas veces el reloj no arrojaba al resultado a pesar de que no me movía, por lo que me veía obligado a volver a hacerlo.

El ritmo cardiaco, nivel de estrés y calidad del sueño son funciones que están activas por default y los resultados se actualizan en tiempo real. Ojo, que la última en mención solo funciona durante la siesta o a la noche cuando nos vamos a dormir.

Para recibir una información más detallada de todas las funciones en cuestión, tenemos que ingresar a la app Huawei Health desde nuestro teléfono móvil, ya que recibiremos reportes diarios, semanales y hasta mensuales de nuestro registro de actividad.

Huawei Watch Fit

Asistente personal

Otra detalle interesante es el hecho de que el Huawei Watch Fit también cuente con asistente personal que nos brinda funciones bastante básicas pero muy útiles, como una alarma, linterna, cronómetro y “Buscar nuestro teléfono”.

Cuando activamos la función de “Buscar nuestro teléfono” automáticamente nuestro celular emitirá un sonido bastante alto que dirá “I’m here” con un rango bastante considerable, por lo que será imposible perder el equipo en casa o cualquier lugar.

"Encontrar mi teléfono" con el Huawei Wat Fit. pic.twitter.com/YARCSSS0Rw — José Jesús Santana (@Santana9311) October 31, 2020

Cuando estamos sentados o acostados por mucho tiempo, el Huawei Watch Fit emite una notificación que nos dice “Levántese y muévase”. Esta función nos ofrece sesiones de estiramiento para que la sangre circule y así evitemos el sedentarismo.

Huawei Watch Fit

Batería

La gran cantidad de funciones y asistentes personales que ofrece el Huawei Watch Fit hace creer que la batería del dispositivo nos durará poco y estará más tiempo conectado al cargador que amarrado a nuestra muñeca

El equipo evaluado ha sido cargado cada seis días y no se tiene que esperar mucho para volver a usarlo gracias a la tecnología de carga rápida con la que cuenta, pues solo tarda en alcanzar el máximo de batería en 1 hora 45 minutos.

Conclusión

Este equipo sorprende por todo lo que puede ofrecer desde su pequeña pantalla. Si quieres mantenerte activo con un smartwatch que puede fungir de personal trainer o saber tu calidad de sueño, ritmo cardiaco, nivel de estrés y la cantidad de oxígeno que tienes, recomiendo adquirir el Huawei Watch Fit, un equipo que brinda bastantes funciones interesantes a un precio accesible.