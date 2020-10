¿Cómo crear un correo electrónico temporal por si debes registrarte en algún foro o página web?

Algunas páginas web, sobre todo los foros virtuales, piden que sus usuarios se registren usando un correo electrónico. Aunque la mayoría de personas brinda su email personal sin problemas, muchos prefieren no hacerlo.

Aunque no lo creas, existe un método para obtener un correo electrónico temporal que podrás emplear si deseas registrarte en algún sitio sin relevancia o que solo vas a visitar una vez. ¿Qué debes hacer?

Primero ingresa a Yopmail (entrando a este enlace) y coloca cualquier nombre en el pequeño recuadro de la izquierda. Por ejemplo, pondremos ‘usuario123’, luego pulsamos el botón ‘Revisar el correo’.

Yopmail, el sistema de mensajería intantánea que supera a Gmail. Foto: captura Yopmail

Se abrirá la bandeja de entrada provisional del correo usuario123@yopmail.com. Usa este mail para registrarte en portales irrelevantes. Si te envían un mensaje de confirmación, solo revisa la bandeja provisional y ahí estará el correo.

Según detallan los creadores, este servicio evita que las personas pongan en peligro su cuenta personal de correo electrónico. Es decir, habría menos posibilidades de ser víctimas de phishing.

De igual manera, se evita los mensajes SPAM de diversas páginas web que, una vez que el usuario se registró en ellas, comienza a bombardearlos con emails de todo tipo.

Algo que quisieron dejar en claro los encargados de Yopmail es que su herramienta no permite enviar mensajes anónimos, es decir, con esta cuenta provisional no se puede mandar un email a un correo de Hotmail, Gmail, etc.

Vale resaltar que este servicio solo es recomendable para registrarte en sitios sin importancia, como foros, páginas para ver películas o series gratis, etc. Recuerda que todos los mensajes de Yopmail se eliminan luego de 8 días.