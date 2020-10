FaceApp tiene un nuevo rival que te convierte en un ‘zombie’ por Halloween

FaceApp, la popular aplicación que te permite editar tus fotos para que luzcas como un anciano, niño y hasta incluso una persona del sexo opuesto, tiene un nuevo rival que promete volverse muy popular en Halloween, ya que te volverá un zombie.

Según detalla andro4all, un portal especializado en tecnología, esta app se llama ‘Make me a zombie’ y puede utilizarse de forma gratuita desde una computadora y también desde dispositivos móviles como Android o iPhone. ¿Cómo funciona?

De acuerdo a la publicación, gracias a un sistema de inteligencia artificial (IA) esta herramienta es capaz de transformar tu rostro por completo y darte la apariencia de un muerto viviente, similares a los que salen en la serie de televisión The Walking Dead.

Según los creadores de ‘Make me a zombie’, lo que diferencia a su aplicación de otras similares es que no almacenan las imágenes que los usuarios suben. Es decir, tendrás la seguridad de que tus fotos no serán empleadas para otros fines.

¿Cómo se utiliza?

Emplear esta herramienta es muy sencillo, simplemente abre el navegador de tu preferencia (en tu Android, iPhone o PC) y escribe www.makemeazombie.com en la barra de direcciones. Espera unos segundos y ya estarás listo para usarla.

Ahora solo pulsa el botón ‘choose picture’ para elegir una foto que tengas en tu dispositivo, luego presiona ‘Make me a zombie’ y tras una breve espera podrás tener la imagen de un escalofriante muerto viviente.

Por el momento, no existe una aplicación oficial para dispositivos móviles. La única forma de emplearla es ingresando al portal desde Google Chrome u otro navegador que tengas instalado en tu teléfono.