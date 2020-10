WhatsApp nos da una oportunidad a todos para borrar los mensajes que ya hemos enviado si es que cometimos un error o simplemente nos arrepentimos, pero otros sufren con la opción pues les genera gran intriga o curiosidad. Para ellos, existen métodos secretos que permiten leer todo lo puesto en la aplicación, aunque lo hayan eliminado después.

En este sentido, debes saber que son dos trucos sencillos que los puedes aplicar en tu teléfono Android, lamentablemente, no funcionan en los iPhone. Uno de ellos se puede activar de forma nativa con el mismo WhatsApp y para el otro sí se necesita recurrir a apps adicionales.

Sin usar apps de terceros

Para el primer truco no necesitarás instalar ninguna otra aplicación externa o rootear tu celular. Sólo deberás utilizar los Widgets, para activarlos sólo debes presionar la pantalla de tu celular, pulsar + Widget. Por último, seleccionar el chat de WhatsApp.

Sin embargo, también lo puedes hacer a través del historial de notificaciones que, para acceder, solo debes seguir unos sencillos pasos:

-Presiona durante unos segundos cualquier parte libre de la pantalla de inicio. Te aparecerá una ventana con las opciones Ajustes de pantalla, Widgets y Fondos de pantalla. Selecciona Widgets.

-Presiona en Ajustes.

-Ve hacia abajo y busca la opción Registro de notificaciones. Al pulsar sobre él, fijarás el widget en la pantalla de inicio de tu móvil.

-Si das clic sobre el widget, tendrás acceso al historial completo de notificaciones y verás todos los mensajes que te llegaron.

Usando apps adicionales

Una app que será tu mejor aliada para ver los mensajes que borraron tus contactos es Notisave, ya que guarda un historial con todas las notificaciones de aplicaciones de mensajería instantánea.

Una vez que la instales en tu smartphone, los mensajes que recibas en WhatsApp se guardarán como una copia en esta app. Si ves que un mensaje fue eliminado en un chat, puedes acceder a Notisave y ahí lo encontrarás.

Asimismo, debes tener claro que la aplicación no hace que el mensaje de WhatsApp vuelva, sino que captura las notificaciones que recibe nuestro smartphone. Por ende, no podrás recuperar aquellos mensajes que te llegaron cuando aún no tenías activado el truco.