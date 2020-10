La espera terminó. Huawei anunció este jueves 22 de octubre el lanzamiento oficial de su nueva serie insignia, potenciada con el procesador de gama alta Kirin 9000 y conectividad 5G. Este año, la familia se renueva con tres modelos diferentes: el Mate 40, Mate 40 Pro y Mate 40 Pro+.

Diseño

Manteniendo el formato tipo ‘cascada’, el Mate 40 llega con una pantalla curva 3D de 68 grados, mientras que en los Mate 40 Pro y 40 Pro+ es de 88 grados. El panel OLED tiene una resolución Full HD+ y una frecuencia de actualización de 90Hz.

A diferencia de su antecesor, esta serie trae de vuelta las teclas físicas para el control del volumen y ofrece como alternativa adicional los botones virtuales. Los tres modelos también poseen un sensor de huellas dactilares integrado debajo de la pantalla, y desbloqueo por reconocimiento facial.

Tanto el Mate 40 como el Mate 40 Pro están disponibles en dos acabados: vidrio en color blanco, negro y plateado; y cuero vegano en tono verde y amarillo. Por su parte, el Mate 40 Pro+ se reserva el acabado premium en cerámica con nanotecnología de color negro y blanco. Todos ofrecen resistencia al agua.

Rendimiento

Esta serie marca el debut del nuevo procesador insignia de Huawei, el HiSilicon Kirin 9000, fabricado en 5 nanómetros y con soporte para conectividad 5G. Está acompañado por 8 GB de memoria RAM, en el caso del Mate 40 y Mate 40 Pro, y por 12 GB de RAM en el Mate 40 Pro+.

En el apartado de la autonomía, esta serie da el salto a la tecnología de carga súper rápida de hasta 66W. Además, cuenta con soporte para carga inalámbrica de 50W. Como sistema operativo, ejecuta el nuevo EMUI 11 basado en Android 10 (sin los servicios y aplicaciones de Google).

Cámaras

En el apartado fotográfico, el Mate 40 y 40 Pro están equipados con un set de triple cámara trasera liderado por un sensor Ultra Vision de 50 megapíxeles, junto a un teleobjetivo y un ultra gran angular de cine. En el caso del Mate 40 Pro+, se suman dos cámaras más, un telefoto periscopio y un sensor ToF.

Funciones

Una de las características más resaltantes es el nuevo control por gestos impulsado por inteligencia artificial (AI gesture control), que permite manipular el teléfono sin tocarlo, basta con deslizar la mano hacia la derecha o izquierda para pasar páginas, tomar capturas de pantalla o responder llamadas.

Por otro lado, Huawei ha reinventado el concepto del Always On Display y ha introducido el Eyes On Display (EOD), una nueva forma de activar la pantalla de bloqueo del móvil, en la cual se muestra la hora, fecha, batería y notificaciones, con solo mirarlo.

Precio y disponibilidad

Los nuevos Huawei Mate 40 y Mate 40 Pro estarán disponibles en color Mystic Silver (plateado), White (blanco), Black (negro), Yellow (amarillo) y Green (verde), mientras que el Mate 40 Pro+ se podrá adquirir en tono blanco y negro.

- Huawei Mate 40 de 8 GB RAM + 128 GB ROM: 899 euros.

- Huawei Mate 40 Pro de 8 GB RAM + 256 GB ROM: 1.199 euros.

- Huawei Mate 40 Pro+ de 12 GB RAM + 256 GB ROM: 1.399 euros.

- Huawei Mate 40 RS Porsche Design de 12 GB RAM + 512 GB ROM: 2.295 euros.

