¿Por qué no es suficiente tener un antivirus para mantenernos seguros en internet?

El antivirus es un elemento vital para todo usuario que quiera mantenerse seguro navegando en la red, al menos en lo que respecta a una PC o laptop personal; sin embargo, ¿basta con solo esto? Si piensas que por tener uno instalado eres invulnerable, pues debes saber que estás en un error.

Hoy en día es mucho más fácil acceder a un antivirus, pues hasta existen algunos que son gratuitos y gozan de buena reputación. Aun así, la gran mayoría de usuarios todavía desconoce la verdadera dinámica de estos y el hecho de que no son infalibles.

Esto último tiene una explicación. Los piratas informáticos y desarrolladores de software maliciosos están siempre al margen de lo que nuestro sistema de seguridad carecer. Estos aspectos pueden trascender a lo que un antivirus puede controlar o monitorear.

¿Por qué un antivirus no basta?

Las formas de infectar un sistema son diversas y siempre andan renovándose. Por ejemplo, un reciente informe señalaba que el antivirus de Windows permitía ejecutar aplicaciones por sí sola, lo que puede significar una nueva ventana de ataque que los software de seguridad no están listos para enfrentar.

Por otro lado, los clásicos puntos de acción para hackers y piratas son vulnerabilidad en aplicaciones, sistemas operativos o hasta actualizaciones de algunas de estas que cometan un error en ampliar la brecha de seguridad. Se trata de un proceso que cambia día a día y que no consiste en simplemente instalar un antivirus.

¿Cómo mantenernos seguros?

¿Qué podemos hacer para mantenernos seguros? Pues a la par de contar con un antivirus constantemente actualizado, hay ciertas prácticas que nos ayudarán a reducir el riesgo de que nuestra PC o laptop se infecte con un programa malicioso:

Actualizar todo en tu computadora

Desde el sistema operativo hasta los propios programas y aplicaciones, incluso los de tu celular si sueles conectarlo a tu PC o laptop muy a menudo. Las puertas de amenazas más comunes hoy en día son vulnerabilidad conocidas y públicas de programas o sistemas en concreto. Negarse a la actualización puede ser crucial.

Dile adiós a las descargas de fuentes no confiables

Hay una razón por la que Windows, Android, iOS y otras plataformas nos advierten cuando una aplicación tiene una firma no reconocida: el hecho de que nadie ha verificado realmente cómo funcionan. Si sueles descargar ejecutables o hasta archivos de páginas no confiables, es mejor que siempre busques una alternativa verificada o revises la experiencia de otros usuarios (comentarios en foros, reseñas, etc).

Contraseñas fuertes

Muchos usuarios cometen el error de usar una sola contraseña para diversos servicios. El problema es que a un pirata le bastará con descubrir esta para tener acceso a muchas cuentas. Es muy recomendable usar siempre claves distintas y fuertes, usando mayúsculas, minúsculas, símbolos y números.

