¿Cómo identificar los números desconocidos que te llaman sin tener que contestar el celular?

Algunas personas no contestan sus celulares cuando reciben la llamada de un número desconocido. Aunque esta práctica es recomendable, en ocasiones puede provocar que ignoremos a algún conocido que, por algún motivo, no agregamos a nuestra agenda. ¿Hay alguna forma de evitarlo?

Aunque no lo creas, existe una forma de conocer la identidad de las personas que te llaman. Lo mejor de todo es que está disponible para todos los usuarios, no importa si utilizan un teléfono Android o iPhone. Asimismo, no tendrás que pagar nada, ya que es un servicio gratuito.

Lo primero que debes hacer es entrar a Play Store o App Store, dependiendo de tu dispositivo móvil, y buscar una aplicación llamada ‘TrueCaller’. Una vez instalada, aparecerá en tu pantalla el nombre de la persona que quiere comunicarse contigo, así no lo tengas en tu agenda.

Otro de los beneficios de TrueCaller es que, en caso el número desconocido sea utilizado para hacer spam o llamadas de extorsión, te mostrará un aviso de color rojo para que no contestes por error, incluso te brinda la opción de bloquear a esa persona para que no vuelva a timbrarte.

Según detalla andro4all, un portal experto en tecnología, la app cuenta con una base de datos internacional, es decir, no importa de qué país sea el propietario del número desconocido, igual lo identificará, aunque puede haber algunas mínimas excepciones.

Afortunadamente, los desarrolladores de TrueCaller permiten que los mismos usuarios que experimentan esas excepciones, puedan ponerle un nombre al número desconocido. De esa forma, la aplicación mostrará ese nombre en el futuro.

Si tienes un teléfono Android y quieres probar la app, puedes ingresar aquí. En caso tengas un iPhone, te recomendamos ingresar a este enlace para empezar la descarga.

