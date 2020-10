¿Para qué sirve el pequeño agujero que está ubicado al costado de las laptops?

Si tienes una laptop, seguro te habrás dado cuenta de que, al lado izquierdo o derecho del equipo, podemos ver varios puertos como el USB 3.0, conector HDMI, ethernet, entre otros. Sin embargo, también hay otro agujero que suele pasar desapercibido. ¿Para qué sirve?

Este pequeño orificio se llama conector de seguridad Kensington (Kensington Slot) y suele ubicarse en las esquinas de la mayoría de laptops. No fue colocado en vano, ya que evita que algún ladrón te robe tu computadora portátil.

Según detalla Computer Hoy, un portal especializado en tecnología, este diminuto agujero fue bautizado en honor al fabricante, quien decidió no patentar su invento con el objetivo de que otros se beneficien de él. ¿Cómo funciona?

De acuerdo a la publicación, el conector de seguridad Kensington permite que el usuario pueda insertar un dispositivo de seguridad (por ejemplo un candado) y de esa forma atarlo a algún punto fijo, como se hace con las bicicletas o motos.

Por ejemplo, si te encuentras utilizando tu laptop en un lugar público y necesitas dejarla por unos minutos, puedes emplear el Kensington Slot para que nadie se la lleve. Lastimosamente, tendrás que comprar el candado aparte debido a que los fabricantes de computadoras portátiles no suelen incluir este dispositivo. Por fortuna, la mayoría de candados no son muy costosos y son muy resistentes, por lo que llevarse la laptop no será una tarea fácil.

El siguiente video publicado en YouTube muestra cómo se usa el conector de seguridad Kensington en caso estés pensando comprar un candado para tu computadora portátil.

