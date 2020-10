Rival de Xiaomi ya trabaja en su primer reloj inteligente

Una nueva fabricante de teléfonos se sumará al mercado de los smartwatches. OnePlus ha confirmado que ya trabaja en su primer reloj inteligente y así competir con grandes compañías como Xiaomi, Samsung y Apple.

Ha sido la cuenta oficial de Twitter de OnePlus India la que ha ofrecido una pista de la futura llegada del primer smartwatch de la compañía. “Más cosas están llegando al ecosistema OnePlus. Es una cuestión de tiempo. #UltraStopsAtNothing”, es el mensaje que acompaña la publicación.

En la imagen subida a Twitter, se puede observar un boceto del propio reloj inteligente del fabricante asiático que ya fue mostrado en 2016 por Carl Pei, cofundador de OnePlus, quien en ese entonces mostró el posible diseño del smartwatch.

Este proyecto del rival de Xiaomi ha estado en desarrollo durante mucho tiempo, pero al parecer por fin será ejecutado. Con ello, OnePlus indica que tiene una intención clara de crear un ecosistema completo en donde estará incluido este reloj inteligente.

Por el momento no se conocen los detalles de este smartwatch, pero los rumores apuntan a que ejecutará el sistema operativo Wear de Google, que también alimenta a otros relojes inteligentes Android de otras marcas. Sobre su llegada, aún no se conoce la fecha, pero es un hecho que no lo veremos este año.

