WhatsApp Plus: ¿por qué no debes descargar esta aplicación en tu teléfono?

No pongas en peligro tus datos. WhatsApp se ha convertido en la aplicación de mensajería más usada del planeta. Sin embargo, esta popularidad ha sido aprovechada por desarrolladores desconocidos que han creado actualizaciones no autorizadas de la plataforma que podrían ocasionar que tu cuenta sea suspendida o que delincuentes cibernéticos vulneren tu información personal.

Se trata de WhatsApp Plus, una app alterna que en los últimos meses ha sido muy descargada por miles de usuarios debido a las funciones que ofrece, pero que a la vez resulta muy peligrosa. Por ello, aquí te explicamos las razones para no instalarla o eliminarla de tu teléfono.

¿Por qué WhatsApp Plus es peligroso?

Al ser algo totalmente ajeno a la app original, existe la posibilidad de que en algún momento la plataforma oficial te llegue a sancionar o que tus actualizaciones; contactos o mensajes se pierdan. Además es posible que tardes más en recibir las novedades que WhatsApp vaya lanzando.

No obstante, la única forma de descargarlo es a través de un origen desconocido; el cual tendrás que activar desde tu celular, ya que WhatsApp Plus no está disponible en Google Play. Esto implica correr el riesgo de dañar el sistema operativo de tu teléfono.

Otro de los problemas de WhatsApp Plus es que personas desconocidas pueden aprovechar la vulnerabilidad que esta crea al modificar la aplicación original desde sus cimientos y de esa manera exponer tus datos a personas que no deberían tener acceso. Básicamente es una puerta de acceso para hackers y malware que pueden robar toda tu información personal.

