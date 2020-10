Luego de algunos meses de espera, finalmente LG presentó en Perú su nuevo smartphone de gama media K61. Si bien este equipo no es un teléfono premium, está provisto de una serie de características que lo hacen resaltar en comparación a otros dispositivos.

Tras varias semanas de prueba, te presentamos un review que detallará los aspectos positivos y negativos de este smartphone que cuenta con cinco cámaras, tres de las cuales tienen inteligencia artificial; sensor de huella digital posterior; y batería de larga duración.

Diseño

El K61 de LG tiene una pantalla FullHD+ LCD IPS de 6,53 pulgadas con resolución de 2.340 x 1.080 píxeles. Los bordes que tiene son muy delgados, esto con la finalidad de brindar una mejor experiencia al momento de reproducir los videos y ver fotografías.

El teléfono de LG posee un cuerpo hecho a base de policarbonato, una especie de plástico de alta calidad, y cuenta con certificación MIL-STD-810, lo que significa que el equipo posee una resistencia superior ante determinadas situaciones como altas temperaturas, bajas temperaturas, cambios bruscos de temperatura e impactos leves.

En la parte baja vemos un puerto jack de 3,5 mm para audífonos tradicionales, el altavoz y un puerto Tipo C donde se conecta el cargador.

El K61 de LG tiene puerto tipo C para la carga y un puerto jack de 3.5mm para los audífonos. Foto: Daniel Robles

El botón de encendido está en el lateral derecho en el que también podrás ubicar la bandeja para las dos tarjetas nano SIM y la microSD de hasta 2TB. En el lateral izquierdo se ubican los botones para subir y bajar el volumen, y un botón dedicado para Google Assistant que garantizará un rápido acceso a esta herramienta virtual.

Por su parte, el sensor de huellas digitales del K61 de LG se encuentra en la parte central y posterior del equipo. El diseño es bastante elegante y ergonómico, por lo que tendrás una buena experiencia al momento de manipular el smartphone.

Pantalla

Como ya mencionamos, el gama media de LG tiene una pantalla FullHD+ LCD IPS de 6,53 pulgadas con resolución de 2.340 x 1.080 píxeles. El formato que tiene es 19,5:9; así los videos que reproduzcas podrán verse con unos laterales negros que se ‘eliminarán’ de forma muy fácil.

El K61 de LG posee un agujero en la parte superior izquierda de la pantalla en el que se aloja la cámara frontal de 16MP. Al utilizar el teléfono en lugares abiertos con una fuerte presencia de luz, notamos que el rendimiento es bastante bueno.

El K61 de LG tiene un agujero en la pantalla en el que reposa su cámara frontal de 16MP. Foto: Daniel Robles

Es importante mencionar que en lugares donde la luz solar es fuerte el K61 de LG produce la suficiente iluminación para un adecuado contraste. Esto significa que no tendrás problemas al momento de conversar, ver videos o jugar algún videojuego. Además, si utilizas el smartphone en lugares cerrados, no tendrás inconveniente alguno para disfrutar de una calidad de imagen aceptable.

Sistema operativo y rendimiento

La gama media de LG posee un procesador MediaTek Helio P35 de ocho núcleos a 2,3 GHz y 12 nanómetros. También cuenta con 4GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno; sin embargo, el teléfono es expandible hasta 2TB mediante microSD.

Por su parte, la inteligencia artificial del procesador que usa LG hace que el K61 sea bastante fluido al momento de ejecutar las aplicaciones más exigentes, incluso al utilizarlas de forma simultánea.

Si bien el smartphone tiene Android 9, esto lo limita el ejecutar los aplicativos en el equipo de LG. Durante el tiempo que probamos el K61, empleamos las redes sociales más populares como Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, TikTok, entre otras, y tuvimos un rendimiento eficiente.

Incluso para los videojuegos, el funcionamiento fue bastante aceptable. Free Fire, Call of Duty Mobile, PUBG y Among Us son cuatro videojuegos que probamos en el LG K61 y los resultados nos dejaron más que conformes.

Batería

El K61 de LG está provisto de una batería de 4.000 mAh con carga de 10W. Iniciamos nuestras pruebas con el equipo al 100% de su carga a la 1:00 p. m. y no tuvimos la necesidad de conectarlo hasta pasadas las 9:00 p. m.

Si eres de los usuarios que busca un terminal con amplia autonomía, este teléfono será muy interesante para ti. Sin embargo, deberás considerar que, para volver a tener el teléfono al tope de su batería, requerirás de un total de 2 horas con 20 minutos.

Seguridad

El K61 de LG posee un lector de huellas y está ubicado en la parte posterior. Este permite desbloquear el smartphone con un toque suave y configurar hasta cinco diferentes dedos.

Pero, si eres de las personas que prefiere utilizar el reconocimiento facial, debes considerar que este smartphone no cuenta con dicha opción. En su lugar podrás usar el patrón y un código numérico para desbloqueo, dos métodos algo obsoletos que aún están presentes en este equipo.

Cámara

En el apartado fotográfico vemos que el K61 de LG posee un módulo rectangular donde están alojadas las cuatro cámaras: un sensor principal de 48MP con f/1.8, un sensor gran angular de 8MP con f/2,2; un sensor macro de 2MP; y un sensor de profundidad de 5MP.

El K61 de LG tiene cuatro cámaras en la parte posterior: cámara de 48MP, gran angular de 8MP, macro de 2MP y cámara de profundidad de 5MP. Foto: Daniel Robles

Las fotografías tomadas durante el día tienen una buena calidad, los colores son muy vivos y nítidos. En lo que respecta a los selfies, poseen una aceptable nitidez gracias a la cámara frontal de 16MP; sin embargo, en las noches se pueden apreciar algunos problemas.

Realizamos algunas grabaciones con el K61 de LG y el resultado fue bastante bueno. El teléfono puede grabar videos con una resolución FHD de 1.920 x 1.080 y 30fps, lo que es ideal si quieres grabar un cortometraje.

Un aspecto negativo se encuentra en las grabaciones de noche. La calidad de video es inferior al de otros dispositivos. Es decir, en ambientes con mucha luz, las cámaras del K61 de LG responden muy bien, pero no ocurre lo mismo al anochecer.

En conclusión, podemos decir que el K61 de LG es un smartphone de gama media bastante eficiente para el precio que tiene. Aunque no es un teléfono ‘premium’ te permitirá poder ejecutar varias aplicaciones de forma fluida, por lo que es recomendable y promete convertirse en el engreído de miles de usuarios.

