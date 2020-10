¿Cómo instalar aplicaciones de Play Store que no son compatibles con tu smartphone?

En el catálogo de Google Play Store se puede encontrar una infinidad de aplicaciones y juegos para dispositivos Android. No obstante, no todas están disponibles para cualquier smartphone, ya que algunas son exclusivas de una marca y otras ya no funcionan en versiones antiguas del sistema operativo.

Esta situación puede llegar a ser un gran inconveniente al momento de querer —o necesitar— descargar una app en particular en tu teléfono. Afortunadamente, existe una herramienta gratuita que da solución a esta problemática.

¿Cómo descargar apps no compatibles en Android?

Diseñado para este propósito llega Apk Downloader, un servicio confiable y seguro que permite descargar prácticamente cualquier aplicación directo de Google Play Store. Esto es posible porque simula el modelo del dispositivo donde se va a instalar el archivo.

Para empezar, accede al sitio web de Apk Downloader desde el navegador de tu computadora o smartphone. A continuación, ingresa en el primer campo el enlace (URL) de Play Store de la aplicación que quieras conseguir.

Luego, en el apartado ‘Config’ deberás especificar la versión de Android y la marca de teléfono que deseas simular. Además, tendrás la opción de elegir un modelo de smartphone en específico. Una vez hayas configurado todo, pulsa en el botón ‘Generate download link’ (Generar enlace de descarga).

En cuestión de segundos, Apk Downloader creará un link directo para descargar el archivo de instalación de la aplicación. Adicionalmente, brinda una breve guía de cómo instalar el paquete de APK en un dispositivo Android.

