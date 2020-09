¿Por qué los fabricantes eliminan la entrada de auriculares en sus teléfonos? [VIDEO]

El Samsung Galaxy Note 20 y el Huawei P40 Pro son solo algunos de los nuevos smartphones que ya no cuentan con entrada para auriculares. Sin embargo, eliminar esta característica se hace cada vez más común entre los fabricantes. Por ello y al igual que el botón de inicio y las baterías removibles, es inevitable que ocurra la desaparición total del jack de audio de 3,5 mm.

La tecnología está en constante evolución por lo que, tras cierto tiempo, algunas características se vuelven obsoletas. Pero esta no es la única razón de que los fabricantes de móviles eliminen la entrada de auriculares.

Sensible al agua y el polvo

En la actualidad, las compañías buscan desarrollar teléfonos cada más resistentes a diferentes situaciones. En este sentido, el puerto jack es muy sensible al agua, ya que el líquido puede pasar libremente por él y así causar daños al smartphone.

Según el sitio web especializado Android4ll, ahora el puerto USB tipo C es utilizado para los audífonos, tal como ocurre en los iPhone. No obstante, no descarta que, en un futuro, esta entrada también sea retirada. Esto debido a que se pretende lograr la creación de un móvil totalmente resistente al agua y que cuente con una carcasa más hermética que impida el avance del líquido.

Motivo comercial

No es una novedad que los grandes fabricantes de teléfonos Android, como Samsung y Huawei, ofrezcan a los usuarios auriculares inalámbricos de avanzada tecnología. Por ello, la eliminación de la entrada de audífonos en los móviles, es un beneficio directo para una mayor venta de este tipo de dispositivos.

Si no eres fan de los auriculares inalámbricos porque necesitan ser cargados cada cierto tiempo o porque la conexión puede ser interrumpida de improvisto, debes saber que estarán presentes irremediablemente en todos los smartphones en el futuro, por lo que tendrás que acostumbrarte a su uso.

