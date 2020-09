Facebook busca que usuarios puedan elegir a Messenger como app predeterminada en iOS

Facebook vuelve a lanzar una serie de criticas en contra de Apple. Tras nuevamente expresar su desacuerdo con el cobro de 30% de comisión en la App Store, ahora la red social cuestiona que la compañía de Cupertino todavía no permita que Messenger pueda ser elegida como una app de mensajería por defecto en iOS.

Con iOS 14 y iPadOS 14, Apple finalmente accedió a una solicitud de los clientes desde hace mucho tiempo, ya que ahora disponen de una opción para cambiar sus aplicaciones predeterminadas para navegar por la web y manejar el correo electrónico.

Sin embargo, lo mismo no ha ocurrido en otras categorías de aplicaciones (mensajes, música, calendario, etc) que permanecen bloqueadas en el software integrado de Apple. Esto no ha sido del agrado de Facebook que asegura que ha pedido a la compañía estadounidense que los usuarios puedan elegir su propia aplicación de mensajería preferida.

“Creemos que la gente debería poder elegir diferentes aplicaciones de mensajería y la predeterminada en su teléfono”, dijo Stan Chudnovsky, director de Messenger de Facebook, en declaraciones a The Information.

Según Chudnovsky, que Apple abra la mensajería a terceros permitiría una competición justa en la que iOS es dominante. No obstante, la plataforma iMessage y las funciones que habilita entre los propietarios de iPhone (mensajes de voz, recibos de lectura, indicadores de respuesta y escritura, pegatinas y efectos de mensajes, Memoji y más) son un factor determinante de por qué la gente compra y se queda con iPhone.

El sitio especializado MacRumors señala que, si Apple permite que otras aplicaciones reemplacen a los mensajes, requeriría cambios significativos en iOS. Por ello, es poco probable que se vaya abrir la mensajería a terceros.

