K61: probamos el rendimiento del nuevo gama media de LG y este es el resultado [VIDEO]

Luego de algunos meses de espera, finalmente LG presentó en Perú su nueva línea de equipos de gama media, entre los cuales destacan el K61, un smartphone que tiene una serie de características que lo hacen resaltar entre otros teléfonos.

La República ha realizado un profundo análisis de este nuevo smartphone y ahora, hablaremos sobre el rendimiento que tiene este teléfono con los videojuegos más populares del momento.

Si bien el LG K61 no es un teléfono gamer, tiene un procesador bastante potente que permite ejecutar de forma adecuada los más destacados videojuegos como Free Fire, PUBG Mobile, Call of Duty, Among Us, entre otros.

El nuevo gama media de LG cuenta con un procesador MediaTek Helio P35, 4GB de RAM, 128GB de memoria interna. Además, tiene una pantalla FullHD+ LCD IPS de 6,53 pulgadas con resolución de 2.340 x 1.080 píxeles. Todas estas características hacen que el teléfono brinde una experiencia agradable a los jugadores.

Gracias a su batería de 4.000 mAh con carga de 10 watts, el LG K61 posee una autonomía bastante generosa. Por lo que podrás disfrutar de hasta seis horas jugando tus videojuegos preferidos, sin que tengas que preocuparte de quedarte sin energía.

El nuevo teléfono de LG incluye una opción gamer que te permitirá hacer capturas de pantalla para tus gameplays, buscar videos en YouTube sobre el videojuego que utilizas, modificar la gráfica de la aplicación que ejecutas y tomar algunos screenshots para compartir en tus redes sociales, con un solo toque.

Free Fire, Call of Duty Mobile, PUBG y Among Us son cuatro videojuegos que también tienen una legión de seguidores en el mercado gamer, por lo que no dejamos de probarlos en el LG K61 y los resultados nos dejaron más que conformes.

Si eres fanático de Among Us, podrás disfrutar de este juego en el nuevo K61 de LG. Foto: Daniel Robles

El teléfono de gama media de LG ejecutó a la perfección los cuatros juegos con las especificaciones en formato ‘Moderado’. Además, abrimos las apps de forma ‘simultánea’ y no tuvimos problemas de ‘lageos’.

Si eres fanático de Among Us, Call of Duty Mobile, Free Fire o PUBG Mobile, te invitamos a echar un vistazo a nuestro gameplay, donde podrás apreciar la gran versatilidad del K61 de LG al momento de ejecutar videojuegos de alto rendimiento.

Mira la prueba de rendimiento del nuevo K61 de LG

LG, últimas noticias: