Among Us no solo es uno de los videojuegos más populares en iPhone, Android y PC sino también se ha convertido en el filtro más solicitado por muchas personas en WhatsApp. Si quieres tener a los tripulantes o impostores en tus estados aquí te contamos cómo hacerlo.

Desde que WhatsApp fue adquirida por Mark Zuckerberg, creador de Facebook, la plataforma de mensajería instantánea ha recibido muchas herramientas para interactuar, las cuales se complementan con apps externas y esta no es la excepción.

Según menciona FayerWayer, conocido portal de tecnología, lo que necesitas para tener los filtros de Among Us para tus stories es tener instalado en tu teléfono, ya sea Android o iPhone, la aplicación Instagram.

Así como lo lees. Gracias a Instagram, otra de las redes sociales que pertenecen a Facebook, podrás sorprender a todos tus contactos al subir estados convertido en un tripulante del famoso videojuego creado por InnerSloth.

Guía para tener los filtros de Among Us en WhatsApp desde Instagram

Para empezar debes ingresar a Instagram y necesitas seleccionar donde dice agregar una nueva historia. Puedes hacerlo desde el menú principal al seleccionar tu foto o presionar el ícono de la cámara en la parte superior izquierda.

Ahora, debes desplazar hacia la derecha todos los efectos hasta que te encuentres con una lupa que se llama Explorar efectos. Aquí debes escribir el nombre de Among Us para que te muestren todos los filtros del juego.

Luego de encontrar el filtro de Among Us que más te guste, lo seleccionas y pulsas en la opción Probar.

Por último, si quieres tener este estado en WhatsApp lo que debes hacer es publicarlo primero en Instagram. Luego ingresas a tu historia, descargas el video o fotografía con el filtro de Among Us y lo subes a los estados de la plataforma de mensajería instantánea.

El explorador de filtros de Instagram te ofrece una gran cantidad de opciones que puedes elegir y usar completamente gratis en tus estados de dicha red social. Asimismo te contamos que este no es el único contenido de Among Us para redes sociales, ya que en WhatsApp también hay stickers del juego.

