Facebook es acusado de espiar a usuarios a través de Instagram

Facebook nuevamente recibe duras críticas. Aunque esta vez no se trata de la propia red social, sino de una de sus aplicaciones que fue acusada de vulnerar la privacidad de sus usuarios. La demanda interpuesta el jueves 17 de setiembre en Estados Unidos, señaló que Instagram usaría la cámara del iPhone para espiar a las personas.

En la acusación presentada por la usuaria Brittany Conditi ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en San Francisco se señaló que “Instagram accede constantemente a la cámara de los teléfonos de los usuarios mientras el app está abierto y los monitorea sin su permiso”.

En otra parte de la demanda mostrada en el portal de CNET se indicó que “Instagram y su matriz, Facebook, han podido monitorizar los momentos más íntimos de los usuarios, en la privacidad de sus propios hogares; además de recolectar información valiosa y datos de mercadeo de las personas”.

Facebook no se ha querido pronunciar sobre esta nueva demanda en su contra; pero, en julio, algunos usuarios habían reportado un supuesto espionaje a través de Instagram. En esa ocasión, la red social dijo que la notificación sobre el uso de la cámara que los usuarios de iPhone vieron era un bug. También declaró a The Verge lo siguiente: “No accedemos a tu cámara en esas instancias y no se graba ningún contenido”.

Por otro lado, en una demanda presentada el mes pasado, Facebook también fue acusada de usar tecnología de reconocimiento facial para recabar ilegalmente datos biométricos de sus más de 100 millones de usuarios de Instagram. La compañía de Mark Zuckerberg negó la acusación y señaló que la aplicación no usa tecnología de reconocimiento facial.

