WhatsApp: ¿qué sucede si reportas a alguien en la app de mensajería?

WhatsApp es el servicio de mensajería más usado del planeta por millones de personas para comunicarse con sus amigos, familiares y compañeros del trabajo. Por esta razón, es común que nos encontremos en medio de momentos incómodos y no deseados en esta plataforma. Como, por ejemplo, que alguien nos llene de spam constantemente.

Para ayudar a controlar este tipo de situaciones, WhatsApp cuenta con opciones que te permiten reportar o bloquear a un contacto. Y, aunque parecen tener la misma finalidad, la realidad es que su funcionamiento es diferente.

PUEDES VER: WhatsApp te permitirá iniciar sesión en la web directamente con huella dactilar

¿Para qué sirve bloquear un usuario?

Lo primero que debes tener claro es que bloquear a un contacto no es lo mismo que eliminarlo: borrarlo significa que ya no vas a verlo en WhatsApp, pero él sí podrá enviar mensajes a tu cuenta. Si quieres que esta persona no pueda volver escribirte o ver tu foto de perfil, entonces la mejor opción es bloquearlo.

¿Para qué sirve reportar a un contacto?

Si tienes un contacto de WhatsApp que, además de ser molesto suele enviar publicidad, mensajes religiosos o de algún otro contenido inapropiado, puedes reportarlo.

Al reportar a un contacto, WhatsApp además de bloquear, también puede expulsar de la plataforma a dicho usuario por violar los términos y condiciones de la aplicación. Incluso, si una misma persona recibe varios reportes de otros, probablemente eliminen su cuenta.

Para reportar a alguien basta con seguir los siguientes pasos:

- Abre el chat del usuario y presiona sobre su nombre o número para ver su perfil.

- Desliza hacia abajo y selecciona la última opción Reportar.

- El contacto quedará bloqueado y WhatsApp lo incluirá en una lista negra para verificar si existen más reportes a su nombre.

WhatsApp, últimas noticias: