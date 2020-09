Existen muchas aplicaciones que podemos utilizar para comunicarnos con amigos y familiares, pero sin duda la favorita es WhatsApp. A pesar de su gran popularidad, pocos usuarios conocen que el servicio de mensajería cuenta con métodos secretos que nos permiten ver los estados de nuestros contactos sin que ellos se enteren. ¿Quieres aprenderlo? Aquí te lo explicamos.

En este sentido, debes saber que existen dos trucos sencillos que nos sirven de gran ayuda para ver los estados de WhatsApp sin que nuestros amigos se den cuenta, además, lo puedes aplicar tanto en un teléfono Android como en un iPhone.

Desde el mismo WhatsApp

Si deseas aplicar el método que nos ofrece el propio WhatsApp, lo único que necesitas hacer es desactivar la confirmación de lectura, la misma opción que inhabilitas cuando no quieres que sepan que has leídos los mensajes que llegan al chat. Para realizarlo sigue estos pasos:

-En Android, debes ir a Ajustes de WhatsApp > Cuenta > Privacidad > Confirmación de lectura y desactivar la pestaña.

-En el caso de iOS se logra a través de Configuración > Cuenta > Privacidad > y también desactivaremos las confirmaciones de lectura.

Hay que tener en cuenta que al momento de hacer esta desactivación también estaremos impedidos de ver la lista de quiénes han visto nuestros estados.

Con aplicaciones de terceros

Si eres de los usuarios que quiere evitar desactivar el doble check azul de la app de mensajería, solo debes recurrir a una plataforma de terceros. Se trata de WAMR, que no solo permite recuperar mensajes borrados, sino también descargar estados de WhatsApp.

Por ello, cuando no quieres que tu contacto se entere que has visto su estado, con esta app puedes descargártelo sin tener que acceder al archivo en sí, lo podrás ver y no se marcará como visto.

