El reconocimiento facial es una tecnología se utiliza dentro de Facebook desde hace mucho tiempo. La plataforma asegura que, gracias a ella, se comparan tus fotos y videos con el nuevo material que subes para hacer una imagen virtual de tu rostro y así reconocerte cuando aparezcas en otras fotografías.

Sin embargo, si estás preocupado por tu privacidad y no quieres que extraños te contacten por alguna etiqueta de tus amigos en una foto o video, puedes optar por desactivar el reconocimiento facial de Facebook. Lo mejor de este método secreto es que lo puedes aplicar sin importar si tienes instalada la red social en un móvil Android o en un dispositivo iOS.

¿Cómo desactivar el reconocimiento facial de Facebook?

Si no quieres que Facebook sugiera etiquetas y recopile más de tus datos biométricos, hay una forma sencilla de desactivar la función. Para aplicarla, solo debes seguir estos pasos:

- Ve a Configuración > Privacidad > Reconocimiento facial.

- Selecciona la opción Editar

- Da clic sobre la pregunta ‘¿Quieres que Facebook pueda reconocerte en fotos y videos?’

- Marca ‘No’.

Al realizar esta acción, Facebook ya no usará esta función para sugerir a las personas que te etiqueten en fotos y eliminará la plantilla de reconocimiento facial. Respecto a menores de edad, no es necesario deshabilitar esta herramienta, ya que solo está disponible para mayores de 18 años. Los menores de edad no tienen acceso a esa característica.

Evitar etiquetas automáticas en fotos y videos

Facebook también permite a sus usuarios controlar las etiquetas. Es decir, nadie podrá agregarte en una foto o video sin que antes pase por tu aprobación. Esto lo puedes realizar de forma sencilla:

- Ingresa a Configuración > Privacidad > Biografía y etiquetado.

- Luego debes ir hasta el apartado Revisión.

- Da clic sobre la pregunta ‘¿quieres revisar las etiquetas que las personas agregan a tus publicaciones antes de que aparezcan en Facebook?’ y activa la barra de Revisión de etiquetas.

- Presiona sobre la pregunta ‘¿quieres revisar las publicaciones en las que te etiquetan antes de que aparezcan en tu biografía?’ y activa la barra de Revisión de la biografía.