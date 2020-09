Vivimos años emocionantes para la electrónica de consumo y la tendencia de hacer cosas pequeñas es algo que quizá nunca pasará de moda. Esto último queda demostrado con la tendencia de las mini PC, una serie de dispositivos que han venido conquistando la industria y a sus usuarios desde hace casi una década. Uno de sus máximos exponentes es esta pequeña caja Beelink GT-R, poseedora de un poderoso CPU Ryzen 5 y muchas más prestaciones que seguramente te sorprenderán.

Beelink no es una marca del todo desconocida, ya que se ha hecho un nombre por sus cómodos y potentes TV boxes con Android (para todo bolsillo). Es proveniente de China y uno de sus últimos productos ha sido puesto en vitrina por distintos canales de YouTube por sus altas especificaciones.

Se trata del Beelink GT-R, una mini computadora que ha logrado superar a la misma GT-King Pro —de la misma compañía — especialmente por un detalle en particular: cuenta con un procesador x86 y no ARM (los que suelen usarse para dispositivos de este tamaño), pero no se trata de uno cualquiera, sino de un potente Ryzen 5 de AMD.

Especificaciones técnicas

Las especificaciones completas del Beelink GT-R son las siguientes, al menos en uno de los modelos con más exposure en YouTube:

CPU: Ryzen 5 3550H a 3.7 GHz y 4 núcleos.

Video: AMD Radeon Vega 8.

Memoria RAM: 16 GB DDR4 expandible hasta 32 GB.

Almacenamiento: SSD de 512 GB M.2. y HDD de 2.5′' con 1 TB.

Puertos: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, 6 slots de USB 3.0, 2 de HDMI, 1 DisplayPort y 2 de LAN Gigabit.

Además, cuenta con un sensor de huella dactilar.

Todas estas características lo hacen útil para variedad de cosas, pero es mejor demostrado en uno de los videos en YouTube que mencionábamos. Aquí te compartimos uno de los más completos hechos por el canal TuberViejuner:

Aun si no conoces tanto del mundo de las minicomputadoras, imaginarles un buen uso es cosa sencilla, ya que, debido a su portabilidad y su facilidad de conectarla a cualquier display vía HDMI, a cualquier red vía Wi-Fi y a cualquier dispositivo inalámbrico vía Bluetooth, son claramente capaces de una variedad de cosas que no serían tan prácticas con una PC o laptop convencional.

Uno de los ejemplos más clásicos son los conocidos Raspberry Pi, que pese a no ser muy poderosos pueden servir de centro de entretenimiento, consolas retro portátiles para llevar (muy similares a las hechas por Nintendo), crear servidores, carros a control, laptops, etc.

Aun así, este producto de Beelink promete mezclar lo mejor de los dos mundos: la portabilidad de las mini PC y la potencia de una computadora de escritorio convencional que, aunque no es lo más potente del mercado, es muy superior a muchas laptops de prestaciones básicas.

