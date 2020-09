Motorola lanza al nuevo Moto G9 Plus con cuatro cámaras y poderosa batería [VIDEO]

La nuevo generación de la serie Moto G ya es oficial. Motorola acaba de presentar al esperado Moto G9 Plus, un dispositivo que, respecto a su antecesor, refleja una importante evolución cargada de potentes cambios que buscan conquistar la reñida gama media.

Você quer mais liberdade para se expressar? Mais caminhos para dar o próximo passo rumo aos seus objetivos? Mais formas de mostrar quem você é? Com a nova família moto g9, você tem. Ser você mesmo é um ato de liberdade. Conheça os novos moto g9 Play e moto g9 Plus. #motog9 pic.twitter.com/L3NyLPfg6h — Motorola Brasil (@MotorolaBR) September 10, 2020

Diseño

Sin duda, uno de los apartados que más destacan en el nuevo Moto G9 Plus es su diseño elegante con efecto pulido. En el frontal, encontramos una enorme pantalla Max Vision de 6,81 pulgadas que ofrece resolución Full HD+ (2.400 x 1080 píxeles) y compatibilidad con HDR10.

Asimismo, el smartphone también incluye un lector de huellas dactilares insertado en lateral derecho, un puerto USB tipo C, una entrada de 3,5 mm para audífonos, soporte dual SIM y conectividad Bluetooth 5.0 y NFC.

El nuevo Moto G9 Plus en color azul índigo. | Foto: Motorola

Rendimiento

El Moto G9 Plus llega equipado con el procesador Snapdragon 730G de Qualcomm, 4 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno ampliable con tarjeta microSD de hasta 512 GB. Además, posee una gran batería de 5.000 mAh con carga rápida de 30W y sistema operativo Android 10.

Cámaras

En el apartado fotográfico, el teléfono cuenta con una cámara selfie de 16 MP y un sistema de cuádruple cámara trasera conformado por un lente principal de 64 MP, un ultra gran angular de 8 MP con un campo de visión de 118 grados, un macro de 2 MP y un sensor de profundidad de 2 MP.

Cuádruple cámara trasera. | Foto: Motorola

Precio y disponibilidad

El nuevo Moto G9 Plus se ha introducido oficialmente al mercado de Brasil, país donde ya se encuentra a la venta por 2.249,10 reales (alrededor de 470 dólares o 397 euros) y está disponible en los colores oro rosa y azul índigo. No obstante, la compañía aún no ha brindado detalles sobre su llegada a otras regiones del mundo.

Motorola, últimas noticias: