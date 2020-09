EMUI 11: estos son todos los cambios de la nueva versión de la capa de personalización de Huawei [VIDEO]

Luego de varias semanas de espera, Huawei acaba de presentar de forma oficial su nueva capa de personalización. Nos referimos al EMUI 11, la última versión del software que será compatible con equipos de alta gama como el Mate 30, P40, P40 Pro y el futuro Mate 40.

Con la llegada de esta nueva versión, Huawei incluye una serie de mejoras en su interfaz, entre las cuales destacan la implementación del Always on display en sus pantallas, una considerable mejora en la opción multitasking y un incremento en la seguridad de todos sus equipos.

Always on display personalizable

Si bien esta opción está presente en equipos de otras marcas, Huawei ha logrado que la nueva EMUI 11 ofrezca al usuario la posibilidad de personalizar una pantalla siempre activa, la cual te permitirá ver en todo momento la hora, las fechas y las notificaciones de tus redes sociales.

Sin embargo, esto no es todo ya que con el Always on display podrás personalizar tu pantalla con las fotografías que tú desees. Si bien el EMUI 11 incluirá una serie de diseños artísticos estilo Mondrian, puedes elegir entre una gran cantidad de opciones y diseños tridimensionales.

El EMUI 11 incluye la función ‘Always on display’, la cual podrá ser personalizada a profundidad por el usuario. Foto: Daniel Robles.

Multitasking a otro nivel

Uno de los cambios más notables que verás en esta nueva versión de EMUI 11 es la mejora en la herramienta Multitareas, la cual ahora incluirá una ‘multiventana inteligente’. No solo te permitirá ejecutar varias aplicaciones en una misma pantalla, sino que además te ofrece la posibilidad de tenerlas ‘a mano’ en un solo botón, el cual podrás mover a tu antojo en toda la pantalla.

La herramienta implementada con el EMUI 11 resulta bastante práctica y es complementaria con la barra de accesos rápidos que ya venía incluida en la versión anterior de este software de Huawei.

El EMUI 11 ha mejorado la ‘multitarea’ y ahora podrás tener muchas más aplicaciones siempre disponibles desde la pantalla. Foto: Daniel Robles.

Diseño actualizado de Galería, Calendario y mejores transiciones

Si eres de las personas que gustan de una mejor experiencia de uso, el EMUI 11 te ofrecerá una interfaz bastante agradable y fluida en todo sentido. Las transiciones de las animaciones ahora emulan un efecto visual de ‘en una toma’, esto con la finalidad de no distraer al usuario y así permitir que este se enfoque en la información principal mostrada en pantalla

En relación a la organización de las fotografías en Galería, estas ahora poseen un diseño elegante con una proporción 4:3, la cual mejorará la visión que tienes de las mismas en la pantalla de tu smartphone.

Colaboración multipantalla 3.0

Si bien el Huawei Share permite abrir una ventana en la que podrás manipular tu teléfono desde la pantalla de un ordenador o una tablet de la marca china, con la llegada del nuevo EMUI 11 se permitirá mostrar hasta un máximo de tres pantallas, las cuales podrán ejecutar aplicaciones y otras herramientas.

Además, con esta ‘colaboración’ entre pantallas podrás transferir imágenes tomadas con el smartphone directamente a tu laptop o tablet, entre otras funciones que poco a poco se irán implementando en las futuras actualizaciones de esta capa de personalización.

Mayor seguridad

Sin duda alguna la seguridad es un punto clave y Huawei lo sabe bien. La nueva versión de su capa de personalización hará que todas las aplicaciones no tengan acceso ‘por defecto’ a ciertos datos del usuario. Una opción bastante interesante que muchas veces es dejada de lado y que ahora tendrá un mayor protagonismo.

Un video con todas las especificaciones implementadas con el EMUI 11

