La función de Linux que puede salvar tu PC o laptop, y que Windows no tiene [VIDEO]

¿A quién no se le congeló la computadora y no le quedó otra más que forzar un apagado? Si eres usuario de PC o laptop, es casi seguro que hayas pasado por este dilema, de entre decidir si esperar un poco más a que se recupere la máquina o resolverlo de raíz apagándola con el riesgo de comprometer tu sistema de archivos y dañar tu disco duro. Aún así, ¿sabías que los que usan Linux tienen una opción que te hará envidiarlos si eres usuario de Windows?

Se trata del famoso comando ‘Magic SysRq key’, una lista de combinación de teclas casi exclusiva de Linux, diseñada especialmente para ejecutar acciones de bajo nivel —que, valga la aclaración, significa que tienen más poder—. Esta herramienta es casi venerada por los muchos usuarios del pingüino, pero casi desconocida por los que usan Windows.

La razón es simple: el sistema operativo de Microsoft no cuenta con una función semejante, pese a que para muchos sería bastante útil. ¿Cómo funciona y por qué los de Mountain View no lo incluyen en Windows pese a ser tan conveniente?

La combinación Magic SysRq más famosa es probablemente REISUB, que en español también es conocida como “Reinicia Subnormal” una frase inventada para recordar fácilmente el comando como acrónimo.

Para activarla, por lo general, tendremos que mantener presionadas las teclas ‘Alt’ y ‘SysRq’, esta última está ubicada en el mismo lugar que ‘PrntScrn’ en un teclado de Windows —'ImprPant' en español—. Luego, debemos digitar: R, E, I, S, U, B. Tras esto, y sin importar qué tan colgado esté el sistema, nuestra computadora se reiniciará.

La razón por la que es posible hacer esto en Linux es que se trata de un comando de nivel kernel, es decir: tiene acceso al propio núcleo del sistema operativo y, aunque existan casos en los que no pueda funcionar —como cuando hay un error de hardware que afecte al propio kernel— en la mayoría de las veces nos ayudará a salir de un problema grave.

El comando es tan conocido que hasta se han inventado acrónimos para recordarlo fácilmente, como Restart Even If System is Utterly Broken (reinicia incluso si el sistema está absolutamente roto), Raising Elephants Is So Utterly Boring o el proprio “REInicia SUBnormal”.

¿Hay una opción similar en Windows?

Muchos usuarios de Windows buscan sin éxito una opción similar al Magic SysRq de Linux en foros especializados; sin embargo, lo más cercano es un botón que casi ninguna PC o laptop tiene hoy en día: el botón Reset.

Otra de las alternativas es forzar un ‘crash’ en Windows desde el teclado, usando la combinación ‘Ctrl’ y presionar dos veces ‘Scroll Lock’ (Bloq Despl) lo que provocará la conocida pantalla azul de la muerte, la misma que, comúnmente, resulta en un reinicio del sistema. Aún así, esta función debe activarse desde el registro del sistema y es demasiado arriesgada para resultar práctica, por lo que recomendamos no usarla.

