Una nueva filtración acerca del próximo smartphone de gama media de Motorola hace eco en las redes sociales. Se trata del Moto G9 Plus, cuyas especificaciones técnicas y posible precio habrían sido publicadas por una tienda virtual de Eslovaquia.

La cuenta de Twitter Roland Quandt fue quien descubrió que la tienda Orange de Eslovaquia ya alistó en su web el Moto G9 Plus junto a tres fotografías que nos muestran su gran pantalla y carcasa de color azul donde encontramos un panel para tres cámaras y flash.

Entre las especificaciones técnicas de este nuevo Motorola encontramos que el equipo funcionará con una memoria RAM de 4GB, 128GB de almacenamiento, pantalla de 6.8 pulgadas con resolución Full HD, Android 10 y cámara de 64 megapíxeles.

Además, el Moto G9 Plus incluirá una batería de 5000 mAh que promete darle muchas horas de autonomía y sería compatible con redes 4G. En la parte trasera encontramos la “M” de Motorola, pero no se sabe si este funcionará como detector de huellas.

Respecto a la cámara frontal del smartphone, este lente lo encontramos en la parte izquierda superior de la pantalla, aunque no se sabe cuántos megapíxeles tendrá. El tamaño del equipo es de 169.98 x 78.1 x 9.69 mm y pesa 223 gramos.

Por último, pero no menos importante, la tienda virtual le pone el precio de 235 euros al nuevo smartphone de Motorola, aunque no se sabe si este será el valor que tendrá cuando el Moto G9 Plus salga al mercado.