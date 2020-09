Samsung Galaxy Z Fold 2: así luce la versión premium que cuesta más de 3.000 dólares [VIDEO]

Tras varios meses de espera, Samsung presentó oficialmente esta semana su tercer teléfono con pantalla plegable: el nuevo Galaxy Z Fold 2, un innovador dispositivo destinado a “ampliar los límites de las experiencias móviles”.

Su precio, al igual que el de su antecesor, es elevado. El valor que hay que desembolsar para poder disfrutar de un smartphone con tecnología vanguardista es 1.999 dólares. Sin embargo, la compañía no se ha detenido ahí y ha preparado una versión exclusiva aún más costosa.

Como parte de una nueva colaboración con el diseñador de modas estadounidense Thom Browne, Samsung ha lanzado el Galaxy Z Fold 2 Thom Browne Edition, una edición de lujo que contará con solo 5.000 unidades en todo el mundo.

Este modelo introduce el diseño característico de Thom Browne tanto en el hardware como en el software del dispositivo, luciendo los colores icónicos de la marca (rojo, blanco y azul) en combinación con un gris clásico y equipado con fondos de pantalla, íconos y filtros de fotos personalizados.

No obstante, el teléfono no llega solo. El paquete de edición especial incluye un Galaxy Watch 3 con accesorios de correa, un par de Galaxy Buds Live y otros artículos adaptados a la estética de la marca, como carcasas, estuches protectores, cargador y cable USB tipo C.

Precio y disponibilidad

El Galaxy Z Fold2 Thom Browne Edition ya está disponible para reservar en preventa por un precio que asciende a los 3.299 dólares (o 3.000 euros) y se lanzará al mercado oficialmente a partir del próximo 25 de septiembre.

Unboxing Samsung Galaxy Z Fold 2