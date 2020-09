¿Abres muchas pestañas en Google Chrome? Así puedes reducir el consumo de RAM [VIDEO]

Google Chrome sigue siendo el navegador web más usado en el mundo, pero también uno de los que más recursos exige de nuestras laptops o PC. Esto puede representar un verdadero problema a la hora del teletrabajo, sobre todo cuando nos es necesario abrir un buen número de pestañas. ¿Cómo mejorar el rendimiento en estos casos? Este truco que te detallaremos puede ser la respuesta.

Para buena suerte, la fama de Google Chrome lo dota de muchas opciones para ampliar sus posibilidades, gracias a las extensiones disponibles en la Chrome Web Store, que cuenta con miles de plugins capaces de resolvernos problemas como este.

Tal como lo menciona el portal AdslZone, uno de los trucos más efectivos para reducir el consumo de RAM en Google Chrome es recurrir a una extensión que nos permita gestionar las pestañas abiertas del sistema. ¿Cómo funciona?

En este caso particular te hablaremos de The Great Suspender, un plugin que puedes conseguir gratuitamente desde este enlace y cuyo trabajo es permitirnos administrar qué hacer con las pestañas que a veces se acumulan en Chrome para evitar que exijan demasiada memoria al sistema, las cuales pueden generar lentitud.

Para hacerlo, The Great Suspender identifica las pestañas que llevan inactivas durante un tiempo configurable por nosotros mismos. Así tengamos muchas pestañas abiertas, no es posible revisar más de unas cuantas por un cierto rato y lo que hace esta extensión es suspender aquellas que no están siendo utilizadas, de manera que liberen algo de memoria.

Lo mejor de esta herramienta son sus ajustes, ya que podemos establecer excepciones para que, por ejemplo, aquellos portales que necesitamos tener activos siempre, como los de mensajería instantánea de Facebook o WhatsApp, no se suspendan. Así también, hay otras opciones de personalización para adecuarlo a nuestro uso y ahorrar recursos.

De esta manera, Google Chrome resultará más ligero para nuestra PC o laptop, en la mayoría de casos; sin embargo, es importante mantener una buena práctica y cerrar las pestañas que no estemos utilizando siempre que sea posible, así como otros trucos para aumentar el rendimiento.