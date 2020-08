Nos pasa a todos. Entre los millones de usuarios de PC y laptop, la gran mayoría utiliza Windows 10, pero también una serie de programas que podrían causarnos más problemas que beneficios dependiendo de los recursos que tenga nuestra computadora ¿Cuáles, de los más conocidos, son los más exigentes para equipos de gama media o baja? Aquí te los revelaremos.

El uso que le damos a una computadora depende directamente del software que tengamos disponibles, y en épocas de teletrabajo es muy importante contar con las herramientas adecuadas, como también que estas funcionen de la manera más efectiva y fluida posible.

Esto puede implicar un dilema en Windows 10. Aunque este sistema operativo destaque por ser flexible para todo tipo de laptops o PC, no podemos decir lo mismo de algunos de los programas más conocidos y usados por sus millones de usuarios.

En esta lista, te detallaremos cuáles son aquellas aplicaciones que utilizamos y que suelen consumir muchos recursos de tu computadora, especialmente la memoria RAM. Asimismo, te brindaremos algunas alternativas que podrían servirte dependiendo de lo necesario para tu trabajo.

Google Chrome

Tal como lo menciona el portal de SoftZone, Chrome es conocido por consumir mucha memoria RAM —entra aquí para saber por qué esto es un problema—. Pese a ser el navegador líder del mercado, si te causa problemas, no es mala idea considerar algunas alternativas.

La más conocida en los últimos meses es Microsoft Edge, pero su diferencia no es abismal (Chrome consume 14 % más de RAM), puesto que están basados en el mismo browser de código abierto Chromium. Otras alternativas que puedes considerar son Brave (también basado en Chromium) y el conocido Opera Web Browser.

Adobe Photoshop

Para algunos es sorpresa. Photoshop no se caracteriza por ser un programa muy fluido, sobre todo en sus últimas versiones y en computadoras no tan modernas. Si tus tareas diarias no requieren un uso muy avanzado de esta herramienta de edición digital, es muy recomendable que consideres usar algunas alternativas mucho más fluidas como GIMP (descárgalo desde su web oficial aquí) o el Photoshop de navegador: Photopea.

Spotify

A todos nos gusta escuchar música para desestresarnos un poco, incluso, cuando estamos trabajando; sin embargo, si pensaste que la experiencia de Spotify nos da solo ventajas al instalar su aplicación, quizá debas reconsiderarlo.

En primer lugar, el programa se iniciará cada vez que iniciamos Windows 10 —a menos que deshabilitemos dicha opción— pero lo peor es la gran cantidad de archivos caché que puede generar, sobre todo si tenemos muchas bibliotecas. Lidiar con estas, aunque posible, se puede volver un poco complicado, y si lo que quieres es evitar problemas en tu PC o laptop, quizá sea mejor que te conformes con la versión web.

Adobe Lightroom

Aunque no muchos utilizamos la conocida aplicación para retoque digital en el trabajo, sí que le podemos dar uso en nuestro tiempo libre; aun así, tal cual como su hermano mayor Photoshop, Lightroom puede convertir una simple tarea como mover una carpeta de fotos en algo que nos puede tomar varios minutos y llevarse de paso nuestra paciencia. Si sufres mucho con este programa, quizá tu mejor opción sea utilizar alternativas como Luminar o el propio GIMP.

Adobe Illustrator

Otro programa que puede ser utilizado no solo por diseñadores, si no por community managers, creadores de contenido, etc. A estas alturas, ya debemos conocer que Adobe hace auténticas piezas maestras de software, pero si no vamos a utilizar todas sus prestaciones, quizá no valga la pena sacrificar un buen rendimiento.

Illustrator puede ser tan pesado como Photoshop y existen buenas alternativas para hacer las tareas básicas que realiza, una de ellas es Inkscape, una opción gratuita y completamente capaz de realizar vectorización. Es completamente gratuito desde su web oficial.