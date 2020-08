Los smartphones de Samsung incluyen una valiosa aplicación de seguridad llamada Find My Mobile (Encuentra mi teléfono), que está diseñada para ayudar a los usuarios a localizar sus dispositivos desde cualquier parte del mundo en caso de pérdida o robo.

A través de esta herramienta, podemos ubicar el móvil en el mapa, realizar una copia de seguridad de toda nuestra información en Samsung Cloud, eliminar los datos almacenados en el teléfono y bloquear el acceso a la plataforma de pagos Samsung Pay.

Además, ofrece la posibilidad de acceder al dispositivo en caso nos olvidemos el patrón, PIN o contraseña de bloqueo, todo de manera remota. Sin embargo, el principal requisito es que el smartphone esté conectado a Internet para que la aplicación pueda funcionar.

Por lo tanto, si el teléfono no tiene encendida la conexión Wi-Fi o pierde la cobertura de la red móvil, no hay manera de que podamos localizarlo utilizando la aplicación. No obstante, Samsung acaba de desarrollar una solución para ponerle fin a este problema.

En la última actualización de la aplicación Find My Mobile (versión 7.1.08.0) se ha introducido una nueva función de 'búsqueda sin conexión' que nos permitirá encontrar nuestro teléfono utilizando el dispositivo Galaxy de otro usuario sin necesidad de que se encuentre conectado a Internet.

La descripción de esta característica detalla que “permitirá que tu teléfono sea encontrado por dispositivos Galaxy de otras personas aunque no estemos conectados a una red”. De esta manera, otras personas también podrán utilizar nuestro smartphone para buscar sus equipos perdidos.

Asimismo, esta función también nos ayudará a localizar con facilidad relojes inteligentes Galaxy Watch y audífonos inalámbricos si nuestro teléfono fue el último dispositivo al que estuvieron conectados.