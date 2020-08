Si hay algunas aplicaciones más importantes que otras en Windows 10, el explorador de archivos es ciertamente una de ellas. ¿Alguna vez se te ha congelado y no has sabido qué hacer llegando al punto de hasta forzar el apagado de tu computadora? Entonces debes saber que hay maneras mucho más fáciles de salir de este problema y aquí te las detallaremos.

Aunque el mal funcionamiento del explorador de Windows 10 no implique necesariamente que todo el sistema colapse, sí que nos hace todo más complicado. El hecho puede provocar que la barra de tareas deje de funcionar, que no podamos acceder al menú inicio de manera fácil o hasta apagar la computadora si no conocemos métodos alternativos.

¿Cómo solucionar problemas con el explorador de Windows?

Lo primero a tener en cuenta es que el explorador de Windows es simplemente una aplicación más como cualquier otra de las que forman parte del sistema operativo. En su caso específico, solo sirve de interfaz intuitiva, ligera y completa para visualizar y manipular todos los archivos que haya en nuestra PC o laptop, más para nada más.

Por lo tanto, si tu explorador de Windows deja de funcionar de repente, todavía tienes esperanza para recuperar tus archivos guardados sin recurrir a un reinicio del sistema. Todo lo que tienes que hacer es tener un poco de paciencia y recurrir a este efectivo método.

Cómo reiniciar el explorador de Windows de forma segura

Como el explorador de Windows es una aplicación, entonces podremos recurrir al siempre fiable administrador de tareas para reiniciarlo. Existen muchas formas para hacer esto sin siquiera recurrir al mouse. Aquí te dejamos algunas:

Abre el administrador de tareas de Windows presionando las teclas Ctrl + Alt + Supr (Del). Esta combinación abrirá el menú de recuperación de Windows 10 desde donde podrás seleccionar el Task Manager para abrirlo.

Si el método anterior no te funciona, puedes simplemente presionar Ctrl + Alt + Esc. Esto abrirá la aplicación aun cuando esta ya haya estado abierta y se encuentre congelada. Lo que hace este comando es revisar si existe alguna iteración del Task Manager para finalizarla e iniciarlo de nuevo. Esta forma es más efectiva que la anterior.

Una vez en el administrador de tareas, tendrás que simplemente ubicar el proceso del explorador de Windows y cerrarlo. Para esto, dirígete a la pestaña Procesos y ubicar la aplicación “explorer.exe”. Dale clic derecho y reiniciar.

En ocasiones, dependiendo de qué tan serio sea el congelamiento, este proceso puede fallar o no al efectuarse. Para ello, puedes ir al problema de raíz y darle clic derecho, pero esta vez seleccionar “Finalizar proceso”.

Si tras finalizar el programa, tu mouse te está causando problemas, siempre puedes recurrir a los atajos de teclado. Una vez en el administrador de tareas, tan solo navega por la barra de menú presionando Alt + A, luego N o Enter. Aparecerá una ventana en la que puedes abrir un programa tan solo escribiendo su nombre completo. Escribe “explorer.exe” y listo, el administrador de tareas se iniciará nuevamente.