Es común que muchas personas prefieran guardar sus archivos en una memoria USB para poder acceder a ellos desde cualquier máquina; sin embargo, algunas PC o latptops no reconocen el dispositivo, lo que podría ser un verdadero dolor de cabeza. Por ello, te mostramos algunos sencillos trucos para solucionarlo.

Identificar este tipo de errores es muy sencillo, ya que cuando introducimos el USB en una PC o latop y no podemos acceder a nuestros archivos, automáticamnente veremos un mensaje de Windows notificando que no se reconoció el dispositivo y que tal vez no esté funcionando correctamente.

Si luego de que esto sucedió se te pasó por la cabeza comprar otra memoria, te recomendamos tomarlo con calma, ya que existen varios trucos muy sencillos de realizar para solucionar este inconveniente y puedas hacer uso de esta importante herramienta.

Según menciona el portal Fayerwayer, uno de los primeros tips que debes poner en práctica para solucionar estos fallos es desconectar y conectar el USB nuevamente en la laptop o PC, pero si después de esto no la máquina no reconoce el dispositivo, es recomendable reiniciar el equipo.

Otra solución a este recurrente problema es escanear el dispositivo y ¿cómo lo haces? Debes hacer clic derecho sobre la ventana para iniciar el proceso de revisión de errores del dispositivo para tener un diagnóstico de lo que está sucediendo.

También puedes escribir en el menú de Windows el comando CHKDSK, que sirve para analizar y corregir errores de los dispositivos que se conectan a la laptop o PC, en este caso la memoria USB.

Windows 10, al igual que versiones anteriores del sistema operativo de Microsoft, cuenta con un solucionador de problemas. Entonces, tienes que ingresar la ventana de configuraciones de sistema y seguir esta ruta: Actualización y seguridad - Solucionar problemas. Aquí aparecerá una función llamada solucionar problemas de Hardware y dispositivos, en la que debes hacer clic para que inicie el proceso.