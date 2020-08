El largo camino de las computadoras personales, desde que se popularizaron en los años 80, hasta hoy en día es conocido; sin embargo, muchas de las extrañas limitaciones de aquellos años coexisten hasta el día de hoy en nuestras laptops o PC, especialmente si usamos Windows, como aquella que no permite usar la palabra “Con” para nombrar a una carpeta ¿Por qué sucede esto? Aquí te lo explicamos.

“Con” es uno de los monosílabos más usados para ejemplificar estas curiosas reglas “no escritas” de Windows —ojo, hablamos de cualquier versión del sistema operativo, desde la 1.0 hasta la 10— y es debido a que puede ser sobrenombre de muchas cosas, como nombres propios o hasta el término “consola”.

No obstante, “Con” no es la única palabra que no puede usarse ni para crear carpetas, archivos de bloc de notas (.txt) o imágenes, en una computadora con Windows. También están prohibidos los términos PRN, AUX, NUL, COM0 (hasta COM9) y el infame LPT0 (hasta LPT9) Si la curiosidad te ha vencido y ya intentaste crear un folder con estos nombres, sin éxito, por supuesto, pues aquí te explicamos las razones.

Todos estos términos son nombres reservados de Windows, lo que quiere decir que su uso es exclusivo para un archivo en específico dentro del sistema operativo, pero que en realidad se remontan a los viejos años de MS-DOS, el sistema operativo de Microsoft que se popularizó en los años 80.

Aunque la explicación sea específica para cada caso, los mejores ejemplos nos los dan los archivos LPT0 a LPT9, que en realidad son siglas de “line print terminal”. Se tratan de “archivos de dispositivo” o ‘device files’ que existían, en este caso, para referirse a la conexión de un puerto paralelo, donde solían conectarse las impresoras antes.

¿Para qué existía este archivo de dispositivo? Su razón era muy clara: evitar que para cada impresora que saliera al mercado, se tenga que reescribir un código para hacerla funcionar. La existencia de un archivo LPT0 podía ser referida por el controlador (driver) de cualquier impresora, haciendo que imprimir un archivo sea cuestión de solo conectar el periférico y usar dicho archivo LPT0.

Al tratarse de un archivo de sistema, se necesitaba que ningún otro archivo —incluso los creados por el usuario— pudiera llamarse de la misma forma y es esta la razón por la que Windows prohíbe nombrar cualquier archivo LPT0, LPT1, etc.

Lo más curioso es que pese a que hablamos de un sistema de hace más de 30 años, las versiones actuales de Windows como Windows 10 siguen teniendo reservados estos nombres para así asegurar que hasta las impresoras más antiguas puedan seguir funcionando, algo que puede parecer exagerado, pero sí que es conveniente, pese a que no muchas PC o laptops de hoy cuentan con puertos paralelos.

En el caso de “Con”, la razón es muy similar, pero en lugar de tratarse de un archivo que se comunica al puerto paralelo para imprimirse, este se conectaba a la consola (de ahí la abreviación “con”).

Aun así, es posible cambiar crear y cambiar nombres de archivos a algunos de estos términos prohibidos, pero es necesario usar el símbolo del sistema (muy parecido a DOS). Si lo intentas hacer desde Windows, el sistema simplemente te lo denegará.