Desde que empezó la pandemia por la COVID-19, las laptops y PC se han convertido en herramientas fundamentales para aquellas personas que tienen clases virtuales o que trabajan desde casa, por lo que siempre debemos velar por su correcto funcionamiento.

Por lo general, las computadoras (sobre todo las portátiles) tienden a calentarse demasiado mientras las estamos utilizando. Aunque no lo creas, si la temperatura sube demasiado tu laptop puede terminar arruinada y te verás obligado a reemplazarla.

Según detalla Paréntesis, un medio especializado en tecnología, si tu PC o laptop se está calentando en exceso, puede que la estés usando de forma incorrecta. Así que antes de llevarla con un técnico, te recomienda seguir estos consejos:

1. Configurarla para bajo rendimiento.

De acuerdo a la publicación, es recomendable que cargues la batería de tu laptop mientras no trabajas o cuando no estás usando programas muy pesados. De esta forma, no se calentará mucho.

Asimismo, revelan que Windows, el sistema operativo de Microsoft, ofrece una opción para que tu portátil gaste menor energía, lo que minimiza la posibilidad de que suba la temperatura.

2. Tenla en un ambiente con un clima agradable

Por ningún motivo utilices tu laptop bajo exposición directa al sol o el polvo. De preferencia que tu computadora se encuentre en la sombra, muy lejos de fuentes de calor como calefactores, cocina, etc.

3. Apágala y no la dejes ‘dormida’

Mucha gente piensa que cerrar la tapa de la laptop es lo mismo que apagarla. Si tú crees eso, debes saber que estás cometiendo un gran error, ya que eso también puede aumentar la temperatura.

4. No la uses en superficies irregulares

Otro error muy común de las personas es utilizar su laptop en una cama, sofá o sobre las piernas. Quizás no lo sepas, pero hacer esto obstruye la ventilación del portátil, lo que hace que se caliente.

5. Mantenla limpia

Es recomendable que limpies tu PC o laptop con frecuencia, ya que así evitarás que el polvo impida que el ventilador haga su trabajo. Lo mejor para asear una portátil es un trapo seco o aire comprimido.