¿Qué debemos hacer para que la batería del teléfono nos dure más tiempo?

Antes de la llegada de los smartphone, los celulares tenían baterías que podían durar días, esto debido a que los dispositivos de aquel entonces solo se usaban para llamar, enviar mensajes de texto, entre otras actividades muy simples.

Los teléfonos inteligentes, por su parte, poseen diferentes funciones y aplicaciones (así como una mayor resolución de su pantalla), lo que que provoca que la batería se drene más rápido y no llegue a durar ni 24 horas.

Para contrarrestar ese problema, muchas empresas están lanzando celulares con baterías muy potentes. Motorola, por ejemplo, presentó hace poco el Moto G8 Power y el Moto G8 Power Lite, dos smartphone con buena autonomía.

Sin embargo, por más batería que pueda tener un teléfono, si no lo utilizamos de forma correcta puede que nuestro dispositivo se quede sin energía a medio día. Los siguientes tips de Motorola te ayudarán a que dure más tiempo.

1. Brillo de la pantalla

No es un secreto que el brillo de la pantalla consuma más batería, por lo que debes ajustarla, de acuerdo a la luz ambiental. Si estás en un lugar con poca iluminación, la intensidad debe ser baja, pero si hay mucho sol, ahí si tiene que ser alta.

2. Suspensión de la pantalla

Es recomendable entrar a los ajustes y escoger la opción que apague la pantalla del teléfono en 30 segundos, en caso no lo estemos usando. Aunque no lo creas, esto ayudará a ahorrar batería.

3. Mantén actualizado tu teléfono

Mucha gente no quiere actualizar sus celulares, debido a que piensan que se volverá más lento. Al contrario, podrán disfrutar de varias novedades, así como de mejorar en rendimiento y uso de batería.

4. Instala aplicaciones que uses constantemente

La mayoría instala aplicaciones y no las utiliza, muchas de ellas (así no las estemos empleando) consumen recursos que drenan nuestra batería. Por lo que solo debes bajar las que uses con regularidad.

5. Reduce el número de widgets

Algunas aplicaciones tienen sus widgets que solemos colocar en nuestra pantalla y muchas veces ni los usamos. Tenerlas ahí como adorno también consume nuestra batería, por lo que es recomendable hacer una limpieza.

6. Apagar GPS, bluetoooth cuando no se utilice

Hay aplicaciones que te piden tener el GPS para funcionar correctamente, como Pokémon GO o Google Maps. Pero en caso no la estés usando, de preferencia desactiva esta característica, así como el bluetoooth.

7. Usar un cargador oficial

Evita utilizar cargadores genéricos, ya que podrían dañar la batería de tu smartphone y a la larga durará menos tiempo.