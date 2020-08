Si no probaste, o ni te suena, la famosa aplicación Your Phone de Microsoft, que permite la transferencia de fotos entre tu teléfono Android y tu PC o laptop con Windows 10, entonces quizá ya es momento de que le prestes atención, ya que acaban de estrenar una función que muchos en la industria no esperaban.

Tal como lo señala el portal muycomputer, la sorpresa de muchos usuarios de Your Phone, que debutó a mediados del 2018, ha sido fuerte tras comprobar que ahora el software les permite correr apps diseñadas para Android en la pantalla de sus computadoras.

Los rumores sobre este tipo de funcionalidad se hicieron evidentes dentro del canal Insider de Windows 10, donde llegó sorpresivamente a finales de julio. En ese momento, claro está, daba la impresión de ser una simple beta.

Sin embargo, según señala MSPowerUser, en Microsoft se lo estarían tomando muy en serio y ya empezaron a habilitarla para todos los usuarios comunes que tenga Your Phone instalado en sus computadoras.

La aplicación permite ejecutar apps de Android en la pantalla de Windows 10, por supuesto, ejecutándolas nativamente en el celular, pero con todos los elementos de interfaz gráfica necesarios para que la experiencia sea óptima.

Pese a esto, la novedad es todavía exclusiva de algunos modelos de smartphones Samsung, entre ellos los últimos modelos de Galaxy Note 9, la serie Galaxy S9 y S10, la serie A, los Galaxy Fold y Z Flip.

Las funciones van más allá de una simple réplica o pantalla duplicada en nuestra sesión de Windows. Nos permitirá crear accesos directos a aplicaciones, gestionar y revisar notificaciones, mensajes de texto, etc.

Your Phone para Windows 10 es gratuito y puedes descargarlo desde este enlace.