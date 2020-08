Smartphone: ¿aburrido del tono de alarma de tu teléfono? Así puedes cambiarlo por tu música favorita

La mayoría de smartphones Android cuenta con la app de Reloj que ofrece la función de alarma que, generalmente, contienen el mismo tono. Por ello, si ya te aburriste de escuchar la misma melodía todos los días, te contamos cómo colocar tu música favorita que escuchas en YouTube o Spotify para despertarte todos los días.

Aunque no lo creas, esta importante función que ofrecen los teléfonos inteligentes es utilizada por miles de personas en el mundo, pero muchas de ellas ya están cansadas de oír el mismo tono a pesar de que Android ofrece una cargada lista de temas como despertador.

Si estás decidido a cambiar la alarma de tu smartphone Android, te contamos que significará un riesgo para ti. Y es que al escuchar tu música favorita todos los días es posible que te aburras de ella, por lo que te recomendamos preparar un setlist de canciones para esta función.

¿Cómo poner tu música favorita de alarma en un smartphone Android?

No importa la marca de smartphone que tengas, ya que los únicos requisitos son tener sistema operativo Android, no importa la versión, y la app de Reloj instalada en el equipo. Si no la tienes puedes ingresar a este enlace.

Muchos no lo saben, pero la app de Reloj que te mencionamos puede sincronizarse con YouTube Music y Spotify, lo cual hace más sencillo utilizar tu música favorita como alarma, debido a que no se necesitan descargar las canciones.

- Ingresa a la app de Reloj en tu smartphone.

- Selecciona en la opción de alarma.

- Presiona sobre la alarma que quieres cambiarle de tono.

- Ahora, ve donde dice Sonido de la alarma, la reconocerás por el ícono de una campana.

- Una vez dentro, te aparecerán las opciones: YouTube Music y Spotify. Instala el aplicativo que quieras usar para cambiar el tono de la alarma por tu música favorita.

- Luego de haber seleccionado y descargado cualquiera de las dos apps, esta aparecerá en la parte superior, selecciónala y busca la canción o playlist para establecerla como tu nuevo tono de alarma.

Cabe resaltar que varios smartphones con sistema operativo Android vienen con la app Reloj preinstalada, con lo cual se hace más sencillo el proceso de colocar tu música favorita de alarma, pues solo debes ingresar a la sección de opciones para usar tu Playlist de YouTube o Spotify.