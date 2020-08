¿Cómo funcionan los captcha de ‘No soy un robot’ que no nos piden resolver nada?

Si eres usuario de Internet desde hace algunos años, probablemente recuerdes más de un tipo de captcha, aquellos sencillos pero no tan deseados retos que a veces se nos exigen para continuar navegando por la web, especialmente al realizar acciones donde se requiera prevenir el spam de bots.

Su funcionamiento es muy sencillo: resolver un pequeño rompecabezas o acertijo mental para demostrar que somos humanos, evitando así que —por ejemplo— cientos de bots programados agoten el stock de un producto que se vende en línea, o creen cuentas fake en redes sociales o de correo, etc.

Captcha es realmente un acrónimo para ‘Completely Automated Public Turing Test to tell Computer and Humans Apart’ (prueba de Turing público completamente automatizada para diferenciar entre computadoras y humanos) y no es el primer mecanismo de su tipo en la historia. Leetspeak, otro sistema similar, se remonta a la década de los 80.

Los captcha y este tipo de sistemas siempre se basaron en una premisa: que una computadora no puede imitar por completo el intelecto humano, incluso para solucionar problemas sencillos como adivinar qué imágenes tienen árboles o semáforos, reconocer letras ligeramente distorsionadas o hasta girar una imagen al punto de encajar con otra.

Aunque aún te parezca difícil que una computadora pueda resolver dichas tareas mencionadas, lo cierto es que la inteligencia artificial está creciendo a pasos agigantados, precisamente con un principio llamado ‘machine learning’.

Por otro lado, muchos sistemas de reconocimiento captcha se alojan en servidores conteniendo las respuestas a estos acertijos. Algunos son incluso de acceso público mientras que otros podrían sufrir hackeos para programar las respuestas en bots. Como ves, no todos los captcha de antaño serán tan eficientes a futuro.

Al fin y al cabo, todo se trata de un mecanismo —hecho por una computadora— para prevenir que otras computadoras realicen actividades en Internet. ¿Cuál es el principio de aquellos mensajes de ‘No soy un robot’ que solo piden dar un clic para resolverlos? ¿No puede un robot hacer lo mismo?

Aunque no lo creas, este tipo de ‘captcha’ se llama en realidad ‘no captcha reCAPTCHA’ y ha sido desarrollado por Google. Su funcionamiento se basa en rastrear el movimiento que hacemos con el mouse segundos antes de presionar el botón de ‘No soy un robot’.

Una computadora siempre tendrá un comportamiento más robótico y automatizado a la hora de hacer un simple clic, mientras que los humanos solemos hacer movimientos menos predecibles y titubiantes.

Si intentas utilizar un software que te permita manejar el mouse con las flechas de tu teclado, de manera que puedas dar click sobre uno de estos ‘no captcha’ con movimientos no tan naturales, es probable que la prueba te rechace.