WhatsApp: ¿cómo enviar un mensaje a alguien sin tener que agregarlo como contacto?

En redes sociales, se ha hecho viral un nuevo truco secreto de WhatsApp para que los usuarios puedan enviar un mensaje desde la aplicación de mensajería a algún número sin la necesidad de añadirlo a nuestra lista de contactos. Gracias a esto, no será necesario que agregues en la agenda de tu teléfono a personas que no conoces bien. ¿Quieres aprenderlo? Aquí te explicamos los pasos que debes seguir.

Lo mejor de este método sencillo es que es compatible con cualquier teléfono Android, iPhone y también con WhatsApp Web. Además, todas son herramientas proporcionadas por la propia WhatsApp, por lo que no es necesario utilizar ninguna aplicación de terceros ni software extraño. Los pasos son los siguientes:

-Desde tu smartphone debes abrir un navegador

-Copiar este enlace: https://api.whatsapp.com/send?phone=PPNNNNNNNNN.

-Cambiar “NNNNNNNNN” por los dígitos del teléfono elegido, no te olvides el prefijo internacional en Perú es: 51 y sin agregar espacios o guiones, reemplaza “PP”.

-Por ejemplo, si el número que elegiste es 987654321 y es de dominio peruano (51) el link debe ser el siguiente: https://api.whatsapp.com/send?phone=51987654321.

Una vez que ya tengas el enlace copiado en tu teléfono, también puedes utilizarla en la computadora si empleas WhatsApp Web; pégala en tu navegador favorito. Luego, accede a la URL y se cargará una web propiedad de WhatsApp.

Enviar mensaje de WhatsApp

Luego, se te aparecerá una pantalla con el botón “Enviar mensaje”, que en sí no hace nada salvo abrir la app con una nueva conversación con ese número. Como no lo tienes en los contactos, no tendrá nombre sino que se mostrará el número de teléfono. Ya puedes empezar a escribir.

Llegado a este punto no tienes más que escribir el mensaje y enviarlo tal y como harías en cualquier conversación. Hasta que la borres por completo o la archives, seguirá abierta y la tendrás siempre disponible en la lista de chats para enviar nuevos mensajes al número de teléfono en cuestión.